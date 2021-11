Finance Gala: un successo il primo evento in phygital per investitori e pmi

Grande successo di pubblico per la prima edizione del “Finance Gala”, evento organizzato da Integrae SIM, società leader tra gli Euronext Growth Adivsor e Global Coordinator per numero di quotazioni sul mercato Euronext Growth Milan e Investment Bank focalizzata sul segmento Mid-Market, in collaborazione con TMP Group, media company internazionale nata nel 2012 specializzata in comunicazione digital, presso l’innovativa location Hangar21 di via Tortona 27 a Milano.

Svolto con il supporto dei due media partner, Forbes Italia e BFC Media, Finance Gala ha offerto all’ecosistema degli investitori istituzionali, professionali, consulenti finanziari e retail, la possibilità di incontrare, approfondire la conoscenza e sviluppare relazioni con il Top Management di PMI italiane quotate e quotande sul mercato Euronext Growth Milan ed Euronext Access. Infatti, sono stati organizzati oltre 30 one-to-one e group meeting con investitori istituzionali.