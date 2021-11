Dentro il superyacht che Steven Spielberg ha appena venduto per 130 milioni di euro

“Sette mari”, meglio conosciuto come “Seven seas”, superyacht del regista Steven Spielberg, è stato appena venduto per 130 milioni di euro (circa 150 milioni di dollari). L’acquirente è il miliardario barone dell’acciaio Barry Zekelman, ceo della Zekelman Industries.

Lo yacht di Steven Spielberg

Costruito dal famoso cantiere navale olandese Oceanco seguendo le direttive dello stesso Spielberg, lo yacht ha toccato i mari per la prima volta nel 2010. In questi dieci anni ha accumulato diversi premi come l’Academy Award. Ed è stato avvistato al largo della costa francese durante il Festival di Cannes.

Merle Wood di Merle Wood & Associates, la società che si è occupata di seguire la vendita, ha fatto sapere che lo yacht ha cambiato nome in “Man of Steel”. Con una velocità massima di 20 nodi, lo yacht è lungo circa 86 metri e può ospitare fino a 20 ospiti. Al suo interno dispone di nove cabine, un eliporto e persino un cinema (che considerato Spielberg fosse il suo precedente proprietario sembra una scelta quantomai azzeccata).

Gli interni, invece, disegnati da Nuvolari & Lenard e Molly Isaksen, si estendono su quattro ponti. La suite del vecchio proprietario infine dispone di una cabina a tutto baglio con bagno privato e spogliatoio, insieme a un ufficio e una terrazza con vasca idromassaggio privata. L’imbarcazione comprende poi una sauna, un bagno turco, una palestra, una piscina, un enorme beach club, un eliporto e diverse aree lounge e bar.