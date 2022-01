Con vista sulle Dolomiti o sul Monte Bianco nella cornice di paesaggi naturali unici per ricaricare le energie dopo le feste natalizie. Che si voglia praticare sport oppure rilassarsi in eleganti spa, ecco le strutture per ricongiungersi con la natura e ritrovare il benessere di corpo e mente.

Circondato da fitti boschi, il Forestis sorge a 1.800 m d’altitudine con vista panoramica sulle Dolomiti, sul versante meridionale della Plose. La struttura, gestita da Teresa e Stefan Hinteregger, si ispira agli elementi naturali che in passato portarono alla costruzione di un sanatorio polmonare. Il Forestis risale infatti al 1912, anno in cui alcuni medici vennero incaricati di condurre degli studi ambientali in quest’area. La Spa Plancios è il luogo ideale per gli amanti della natura e si lega a quattro elementi naturali: il pino mugo, l’abete rosso, il larice e il pino cembro. Protagoniste anche la piscina interna e quella esterna. E i numerosi signature treatment che si fondano sul principio dei quattro alberi, dei quattro legni terapeutici, delle quattro pietre curative e delle quattro frequenze degli alberi (prima di sottoporsi a un trattamento è necessario fissare un colloquio con il terapista per individuare le proprie esigenze). Sci sulla neve fresca, ciaspolate, escursioni a piedi e in bicicletta, area fitness ed esercizi energetici dello yoga celtico rientrano poi tra le attività sportive praticabili. La proposta food, invece, esalta la natura circostante dando voce agli agricoltori della zona tra essenze provenienti dalle vicine foreste come erbe aromatiche, noci, bacche, ma anche arbusti, cortecce e aghi di pino che esaltano il sapore di ogni drink. Le Massif Le Massif Cervo Rosso Steakhouse Le Massif La Loge du Massif Restaurant Le Massif Spa Pool Le Massif Chétif Restaurant Le Massif Top Roof Suite Mont Blanc Bedroom

Tra i prati e i boschi delle Alpi dello Stubai, nella soleggiata Val Ridanna, potrete recuperare le energie a contatto con la natura. Gestito dalla famiglia Volgger, in questo albergo, che conta ben 30 anni di tradizione, avrete la sensazione di sentirvi proprio a casa. Ispirato dagli 800 anni di tradizione mineraria in Val Ridanna, la spa Minera è il fiore all’occhiello della struttura. Al suo interno, 5 saune, un laghetto minerario e un laghetto salato con idromassaggio. La sauna mineraria, in particolare, a una temperatura tra gli 80 e i 100°C, depura il corpo dalle tossine e ravviva la circolazione mentre si può godere oltre il vetro panoramico di una vista incredibile sulle montagne.

Uno chalet di design, rifugio di montagna privato. Con profumi naturali e rinfrescante acqua di sorgente di montagna, l’area termale dell’Odles Lodge è una vera e propria oasi di salute e rigenerazione. Tra i trattementi consigliati ci sono la sauna al pino cembro in pino autoctono, il bagno turco con essenze profumate naturali, e un’ampia area relax nel cortile interno. Odles Lodge è composto inoltre da due chalet di lusso nel cuore della Plose, a pochi chilometri da Bressanone. All’interno, potrete trovare quattro appartamenti due dei quali, nel 2018, sono stati premiati per la miglior architettura, capace di unire l’originalità altoatesina con il lusso della natura.

A Colfosco, a 1.645 metri di altitudine, ai piedi del Sassongher e del gruppo del Sella si trova Romantik Hotel Cappella. Luogo di partenza ideale per escursioni a piedi, sugli sci ma anche in mountain bike. Il centro benessere, con sauna e zona relax con vista sulle montagne, la piscina al clorozono e il giardino con vista panoramica, valgono già una visita. Arricchiscono l’offerta wellness il bagno turco, la sauna finlandese, la sauna salina, e la sauna per famiglie adatta ai bambini e la grande sala fitness. Una grande passione per la natura, per gli sport di montagna e per l’ospitalità caratterizza la famiglia Kostner/Pizzinini, proprietaria della struttura, già dal 1912. A seguito di un’avventurosa spedizione attraverso il Caucaso e il Turkestan nel 1902, Josef Kostner acquistò infatti nel 1912, a Colfosco, la locanda “Alla Cappella”, un antico maso del XV sec. Il figlio maggiore di Josef Kostner, Thomas, assunse poi la guida dell’albergo e nel 1962 passò il testimone a sua figlia Renata. Insieme a suo marito Giuseppe Pizzinini, Renata costruì nel 1969, il nuovo “Hotel Cappella” e con grande passione e amore per i dettagli lo trasformò, nel 2000, in un lussuoso luogo di benessere e arte (all’interno dell’hotel c’è infatti anche un’interessante collezione d’arte).

L’Olympic Spa Hotel, nel cuore ladino della Val di Fassa in Trentino, ha riaperto le sue porte il 3 dicembre con una una novità: le nuove Natural Suite, che saranno inaugurate il 15 gennaio 2022. Dalle nuove suite immerse nel prato, con terrazze e patii interni, alla sauna in cima agli alberi, da raggiungere attraverso un percorso aereo, tutto è un dialogo con la natura. Le suite prevedono infatti un ampio terrazzo che si affaccia sulle Dolomiti. In 5 di queste è prevista inoltre una piccola fontana da cui sgorga acqua di montagna purissima che nasce a 3.500 metri di altezza. L’Olympic Spa Hotel ospiterà anche il Natural Spa Chalet: una suite a due livelli, che include sauna, doccia emozionale e area wellness, che si affacciano sul bosco. Tra le novità del progetto di restyling, che sarà pronto nel 2023, la nuova sauna sugli alberi: una costruzione in legno, che si mimetizza con il bosco, con accesso solo esterno attraverso una passerella sopraelevata per garantire la massima privacy.

