Vigna ridisegna ‘gli interni’ della Ferrari e conferma Binotto nell’area sportiva

Benedetto Vigna non perde tempo. E a distanza di quattro mesi dal suo ingresso come ceo di Ferrari – avvenuto ufficialmente l’1 settembre 2021 – cambia volto alla casa di Maranello e ridisegna la struttura organizzativa della società. Assumendo in prima persona, almeno ad interim, l’incarico di gestire l’area che si occupa della diversificazione del brand Ferrari.

Un marchio riconosciuto come il terzo italiano di maggior valore al mondo, nonché il secondo più forte al mondo in assoluto, e uno dei titoli azionari più promettenti del 2022. Nonostante le ultime debacle sportive messe a segno nella Formula 1, che comunque non sono costate il posto a Mattia Binotto. Il quale è stato riconfermato a capo della gestione sportiva dallo stesso Vigna.