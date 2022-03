Helbiz non si ferma: ora trasmetterà anche il baseball americano

Novità in casa Helbiz. Oggi, la società leader globale nella micromobilità ha annunciato di aver stipulato un accordo tra Helbiz Media (la divisione Media del gruppo) e la Major League Baseball (MLB), la lega professionistica di baseball nordamericana, per l’acquisizione dei diritti per la trasmissione delle partite live e on demand sulla piattaforma OTT Helbiz Live in Italia.

In base all’accordo, Helbiz Live trasmetterà, per le prossime tre stagioni, fino a quattro partite settimanali live e on demand, gli highlights, nonché tutti gli eventi più importanti All-Star Game, MLB at Field Of Dreams, MLB Little League Classic e tutti i Playoff. L’Opening Day della stagione 2022 è fissato per il 7 aprile, data dalla quale gli utenti abbonati potranno fruire della visione delle prime partite in live streaming.

In sintesi, senza alcun costo aggiuntivo, Helbiz Live offrirà a tutti i suoi abbonati attuali l’accesso ad uno degli sport tra i più seguiti negli Stati Uniti. Senza dimenticare che la Major League Baseball, oltre ad essere la più vecchia tra le maggiori leghe sportive professionistiche degli Stati Uniti e del Canada, si occupa anche del campionato delle Minor League e di organizzare, ogni quattro anni, il campionato del mondo di baseball (World Baseball Classic).

“Helbiz Live è lieta di arricchire il suo palinsesto di contenuti sportivi, grazie all’accordo con la Major League Baseball, fucina di talenti di uno degli sport più seguiti oltreoceano, ampliando inoltre la propria programmazione con contenuti di alta qualità”, ha dichiarato Matteo Mammì, ceo di Helbiz Media & Helbiz EMEA. “Il campionato americano MLB di baseball sarà disponibile per tutti gli appassionati collegati dall’Italia, grazie all’offerta esclusiva del nostro canale OTT di streaming”, ha concluso.

LEGGI ANCHE: “Dai monopattini al calcio: Helbiz acquista i diritti Ott della Serie B”

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti