Migliori università al mondo: Mit sempre in testa. L’Italia spicca con il Politecnico di Milano e La Sapienza

Nonostante non sia presente nella top 100 delle migliori università al mondo del 2022, giungono comunque buone notizie per l’Italia, che oltre a piazzare 56 atenei nell’ormai consueta classifica ‘QS World University Rankings’ (che analizza 1.300 università di tutto il mondo), risultando così la settima nazione al mondo per numero di posti in classifica, conferma il primo posto della romana ‘Sapienza’ nella categoria studi classici e storia antica. Festeggia anche il Politecnico di Milano, che si piazza tra le top 10 al mondo (9°) nella classifica dedicata alle università che garantiscono più sbocchi lavorativi per i propri laureati.

Università migliori al mondo: comandano Usa e Regno Unito

Con 5 atenei, sono gli Stati Uniti a contare il maggior numero di università migliori al mondo nelle prime dieci posizioni della classifica. Con il Massachusetts Institute of Technology (MIT) che si conferma in vetta, seguita dall’Università di Oxford, e da quella di Stanford e di Cambridge che salgono, a pari merito, sul terzo gradino più basso del podio. A dimostrazione che, subito dopo gli Usa, è il Regno Unito il paese che piazza conta il maggior numero di università nella top 10: 4. Lasciando l’unico posto libero al Politecnico Federale di Zurigo che spezza, quindi, il dominio degli altri due paesi.

La top 10

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Usa Università di Oxford, Regno Unito Università di Stanford (Usa) e Università di Cambridge (Regno Unito) Università di Harvard, Usa California Institute of Technology (Caltech), Usa Imperial College di Londra, Regno Unito Politecnico Federale di Zurigo (Svizzera) e UCL (Regno Unito) Università di Chicago, Usa National University di Singapore, Singapore Nanyang Technological University, Singapore

Le italiane nella top 500

Soffermandoci sulle prime 500 posizioni, è il Politecnico di Milano la miglior università italiana al mondo, piazzandosi in 142esima posizione. Seguono l’Alma Mater di Bologna (166ª), la Sapienza (171ª), l’Università di Padova e la Statale di Milano (316ª). Presenti poi anche il Politecnico di Torino (334ª), l’Università di Pisa (388ª), la Vita-Salute San Raffaele (390ª), la Federico II di Napoli (424ª, che è l’unica presente del Sud Italia, l’Università di Trento (440ª), la Bicocca di Milano (450ª), l’Università di Firenze, (451ª), quella di Torino (485ª) e, infine, la Tor Vergata di Roma (494ª).

