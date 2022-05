Vedrai e Chefs for Life insieme tra le stelle per ricordare Alessio Marinato

Il cibo non è solamente fonte di nutrimento e opportunità di convivialità. Può anche essere un’occasione per riunire chef stellati, trasformando il concetto di cibo in solidarietà. Questa l’idea di Chefs for Life, progetto nato nel 2019 che organizza eventi per sostenere associazioni di beneficenza.

Come nasce Chefs for Life

A fondare il gruppo solidale è Diego Toscani, filantropo e fondatore di Promotica, azienda del mercato loyalty, insieme a Ljubica Komlenic, giudice enogastronomico di fama mondiale. L’ultimo appuntamento si è tenuto nella giornata del 27 aprile con l’evento “Insieme tra le Stelle”, per raccogliere fondi e aiutare la Cooperativa Sociale “Il Gabbiano-Il Pino”. Sono stati invitati oltre 4o chef stellati da tutta Italia e si sono riuniti al Palazzo Comunale di Portogruaro per rivisitare i piatti dello street food e dare vita a una sperimentazione di alta cucina.

Nel corso della serata, i migliori chef stellati tra cui Bobo Cerea, Massimiliano Alajmo e Gennaro Esposito hanno realizzato piatti di gala e creato esperienze culinarie per gli ospiti in sala. Al Maestro Iginio Massari è stato lasciato il compito di concludere la serata con i suoi dolci famosi nel mondo. L’evento è stato tenuto per ricordare Alessio Marinato, figlio di Ezio Marinato, scomparso prematuramente a ventidue anni in un tragico incidente.

Un evento stellato

“Insieme con le Stelle” è stato un momento dedicato alla sua memoria e in cui il padre, uno dei massimi esperti italiani di panificazione e campione mondiale dei panificatori, ha portato in tavola le sue lievitate creazioni. Nel corso della cena non solo ci sono stati importanti chef, ma anche celebri ospiti tra cui il cantautore Alfa, noto per brani come “Cin Cin” e “TesTa TrA Le NuVoLE”.

“Chefs for Life è una radice che abbiamo piantato quattro anni fa e da cui si è sviluppato un tronco con tanti rami, ognuno dei quali rappresenta ogni singolo chef, e le foglie di questo meraviglioso albero, rappresentano tutti gli ospiti in sala. Quando la pianta viene alimentata, attraverso eventi come quello di questa sera, nascono grandi frutti che rappresentano tutto ciò che facciamo per gli altri“, dichiara Toscani.

La partecipazione di Vedrai SpA

Coinvolto nella realizzazione dell’evento è stato Vedrai SpA, gruppo che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale guidato da Michele Grazioli, advisory member di Chefs for Life. “La cena solidale di questa sera è uno dei tanti eventi che sono orgoglioso di condividere e organizzare con Diego Toscani e Ljubica Komlenic, e ci tengo a ringraziare i grandi chef che ne hanno preso parte”, dichiara Grazioli. “Per me è importante contribuire a questo progetto perché dobbiamo sempre ricordare che fare del bene è importante e, forse, ancora più importante è ispirare altre persone a farlo a loro volta”.

I fondi raccolti saranno devoluti alla cooperativa sociale “il Gabbiano-il Pino”, che offre assistenza a persone con handicap per inserirle in un contesto lavorativo protetto in grado di stimolare le loro abilità.

