Forbes Global Properties continua la sua espansione e accoglie un partner italiano

Forbes Global Properties, piattaforma di marketing immobiliare di lusso, accoglie nel suo network Building Heritage, mediatore italiano del luxury real estate, che rappresenterà in esclusiva il marchio nel nostro Paese. Per suggellare la partnership, giovedì 12 maggio si svolgerà un cocktail di benvenuto nella sede di Building Heritage in via Montebello 17 a Firenze.

Di cosa si occupa Forbes Global Properties

Rivolto a un target di consumatori di fascia alta, e a una rete di membri delle migliori società immobiliari, dal 2020 Forbes Global Properties è il partner immobiliare di Forbes. Fornisce servizi di branding e marketing alle principali società immobiliari del mondo e oggi è rappresentato da oltre 11.600 agenti immobiliari in 13 Paesi tra Stati Uniti, Asia, Australia, Canada, Caraibi, Messico, Medio Oriente, Nuova Zelanda ed Europa.

Il partner italiano Bulding Heritage

Dal canto suo, nel panorama di settore, da oltre due decenni Building Heritage è una rispettata società di intermediazione indipendente guidata dall’esperta Cinzia Romanelli, specializzata nella vendita e negli investimenti residenziali con un’attenzione particolare alle proprietà storiche italiane.

Gli obiettivi dell’accordo

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Building Heritage nella nostra rete mondiale di esperti”, afferma Alex Lange, ceo di Forbes Global Properties, riferendosi a figure come Je Hyland, co-fondatrice e presidente di Hilton & Hyland, e Bonnie Stone Sellers, veterana del settore. “L’Italia offre un patrimonio culturale unico e proprietà ricche di dettagli architettonici e valore storico, che senza dubbio attireranno l’interesse di acquirenti di tutto il mondo”.

In qualità di membro di questa rete esclusiva, Building Heritage beneficerà del pubblico di Forbes pari a oltre 100 milioni di visitatori globali mensili per connettere i potenziali acquirenti e venditori sulle migliori proprietà in vendita. Le case saranno presentate attraverso i canali cartacei, digitali e social di Forbes e Forbes Global Properties con commenti di esperti e dati di mercato di alto livello. I migliori annunci residenziali di Building Heritage saranno poi pubblicati sul sito forbesglobalproperties.com.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti