La task force internazionale Repo ha congelato finora più di 30 miliardi di asset russi

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno congelato più di 30 miliardi di dollari di fondi e altre attività finanziarie russe dall’invasione dell’Ucraina. Lo ha annunciato il Dipartimento di Giustizia. Intanto, i paesi continuano a esercitare pressioni economiche sulla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina.

Fatti principali

La task force internazionale Repo – composta da rappresentanti di Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Italia, Germania, Francia, Giappone, Canada e Commissione europea – ha anche bloccato un totale di $ 300 miliardi di fondi della Banca centrale russa.

di fondi della Banca centrale russa. Queste cifre miliardarie non includono i beni personali sequestrati ai russi sanzionati, come immobili di lusso, superyacht e altri beni di alto valore.

Tali sanzioni, secondo il Dipartimento, impediscono alla Russia di acquisire la tecnologia e altri asset che le consentono di “sostenere la sua guerra ingiusta in Ucraina”.

Le sanzioni economiche continueranno ad “aumentare il costo della sua guerra per la Russia”.

Sullo sfondo

La Task Force Repo è stata lanciata a marzo, poco dopo l’inizio dell’invasione, con l’obiettivo di esercitare pressioni economiche sulla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. Centinaia di oligarchi, funzionari e società russi legati al Cremlino sono stati sanzionati, tra cui decine di miliardari. Martedì, gli Stati Uniti hanno sanzionato altre 70 entità russe legate ai settori della difesa, industriale, tecnologico e manifatturiero del paese, insieme a 29 persone. Anche le importazioni di oro russo furono vietate. Lunedì, la Russia è andata in default per il suo debito estero per la prima volta in più di un secolo, ha detto Moody’s.

