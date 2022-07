L’arte della mixology incontra le lancette blasonate di Jaeger-LeCoultre in 8 cocktail esclusivi

Il noto mixologist Matthias Giroud che attualmente gestisce L’Alchimiste a Boulogne-Billancourt (Parigi), dove propone un’esperienza gastronomica unica al mondo, è stato il primo bar chef francese a essere incluso nella lista World’s 50 Best Bars per il suo lavoro al Buddha Bar Paris nel 2009. È inoltre co-autore del dizionario di cocktail La Petite Bibliothèque des Cocktails di Larousse.

La mixologist incontra il mondo degli orologi

Giroud ha incontrato l’universo creativo di Jaeger-LeCoultre e delle sue blasonate lancette, che da sempre celebrano l’arte nelle sue molteplici forme. Ne è nata una speciale collaborazione: un’Odissea Stellare nella quale il mixologist ha creato un esclusivo menu di cocktail dedicati alla maison.

Rendendo omaggio alle origini celesti della misurazione del tempo, Giroud si è ispirato alle meraviglie del cielo notturno, alle complessità dell’orologeria astronomica e alle ricchezze naturali della Vallée de Joux – sede della maison e culla dell’alta orologeria – per creare un menù di cocktail analcolici con cui Jaeger-LeCoultre invita i propri ospiti a scoprire il proprio universo.

Per Jaeger-LeCoultre, la scelta di collaborare con Matthias è stata spontanea perché come la celebre manifattura ha un forte spirito inventivo guidato da ricerca e sperimentazione. Inoltre è stato fondamentale l’incontro di un approccio artistico condiviso secondo cui, per avere successo, bisogna trovare il giusto equilibrio tra maestria tecnica, talento artistico e attenzione meticolosa al dettaglio.

L’alchimia di una forma d’arte

L’avanguardia di Matthias Giroud lo ha reso uno dei leader della nuova generazione di mixologist, poiché riesce a combinare le abilità di uno chef de cuisine, di un profumiere e di un visual artist. Con la sua eccezionale immaginazione ed eleganza, eleva la mixologia a una forma d’arte che a tratti ricorda l’alchimia. Lavorando con temperatura, texture, colore e forma, oltre che con odori e sapori, padroneggia perfettamente l’arte di creare strati diversi che esaltino le sfumature più sottili e creino armonie perfette, spesso inaspettate, a volte anche provocatorie.

Composizioni che vanno oltre il sapore, conquistando tutti i sensi: in primis il gusto ma anche la vista con un equilibrio di colori, il tatto con il bicchiere ad hoc e differenti consistenze, e l’olfatto con un mix di profumi e fragranze che ne completano l’esperienza gustativa.

Alla scoperta della Watch Valley

Per intraprendere questo speciale viaggio che ha unito l’universo della migliore mixology internazionale all’haute horlogerie , Giroud ha trascorso molto tempo nella Vallée de Joux, la cosiddetta “watch valley”, per assorbirne il savoir-faire e cogliere la straordinaria bellezza della natura e dei paesaggi. Passeggiando tra i campi e le foreste ha potuto esplorare i profumi e i sapori del luogo, mentre all’interno della manifattura ha scoperto la complessità e la bellezza dell’orologeria astronomica. Partendo da questi spunti e ricevendo da Jaeger-LeCoultre carta bianca dal punto di vista creativo, Matthias ha ideato 8 cocktail analcolici dai nomi evocativi come Moon Elixir, Attraction Time, Sun Infinity, Valley of Wonders e Earth Attraction.

Deliziosi e suggestivi anche alla vista, queste opere d’arte da bere hanno saputo riunire varie erbe e frutti selvatici che crescono nella valle, tra cui sapori inaspettati come la radice di genziana, le bacche di ginepro, le gemme di pino e l’asperula ai fiori di sambuco, i mirtilli rossi e il miele rigorosamente a km 0. Inoltre, per realizzare questi cocktail Giroud si è ispirato ai colori, alle temperature e alle forme dei corpi celesti, aggiungendo elementi decorativi che richiamano il savoir-faire artistico-orologiero dell’atelier Jaeger-LeCoultre.

“Il tempo trascorso nella Vallée de Joux mi ha ispirato molto. In manifattura ho scoperto l’esistenza di orologi che non avrei mai immaginato, come microcosmi dell’universo. Vedere le stelle e i pianeti riprodotti in scala, con una tale maestria, è stato emozionante. E dopo aver scoperto quelle straordinarie erbe e piante selvatiche non vedevo l’ora di tornare al mio laboratorio per iniziare a lavorare su queste speciali creazioni”.

