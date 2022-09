La classifica dei 50 team sportivi che valgono di più. Comandano i Dallas Cowboys

Le 50 squadre sportive di maggior valore al mondo valgono complessivamente 222,7 miliardi di dollari, il 30% in più rispetto a un anno fa: si tratta della crescita più alta degli ultimi cinque anni.

La NFL continua a dominare, con 30 delle sue 32 squadre nella top 50, che rappresentano il 60% della classifica. L’ultima volta che la NFL è stata rappresentata da almeno 30 squadre è stato nel 2014. L’anno scorso erano 26.Il motivo principale del successo della NFL è l’accordo legato ai diritti tv più ricco dello sport: 112 miliardi di dollari fino al 2032.

Una rapida crescita

La squadra di maggior valore è quella dei Dallas Cowboys della NFL, che vale 8 miliardi di dollari e occupa il primo posto dal 2016. Completano la top five i New England Patriots (6,4 miliardi di dollari), i Los Angeles Rams (6,2 miliardi di dollari), i New York Yankees e i New York Giants, entrambi valutati 6 miliardi di dollari.

Il mese scorso i Denver Broncos sono stati venduti per 4,65 miliardi di dollari, una cifra record per una squadra sportiva. Il prezzo di vendita più alto prima di questo era stato 3,2 miliardi di dollari per i Brooklyn Nets dell’NBA nel 2019. Anche col valore attuale del dollaro, i Broncos sono stati venduti per quasi 1 miliardo di dollari in più rispetto ai Nets.

Per contro, dalla classifica la rappresentanza della MLB è andata lentamente diminuendo dalla classifica di Forbes del 2015, quando il baseball contava 12 squadre nella top 50. Negli anni successivi, la MLB non ha avuto più di otto squadre, con un minimo di cinque nell’edizione di quest’anno. L’ultima squadra di baseball a essere passata di mano è stata quella dei New York Mets per 2,42 miliardi di dollari (2,72 miliardi di dollari nel 2022) nel 2020.

Le 50 squadre di maggior valore al mondo: ripartizione per campionati

Nessuna squadra della NHL, della Indian Premier League o della MLS è presente nella top 50. I New York Rangers, con un valore di 2 miliardi di dollari, sono la squadra di hockey di maggior valore, mentre i Mumbai Indians, con un valore di 1,3 miliardi di dollari, sono la squadra di cricket di maggior valore. Il limite minimo per accedere alla top 50 di quest’anno è di 3,1 miliardi di dollari. La squadra di MLS di maggior valore è il Los Angeles FC, con un valore dichiarato di 860 milioni di dollari.

Le 50 squadre di maggior valore al mondo 2022

#1. 8 miliardi di dollari – DALLAS COWBOYS

Variazione quinquennale: 67% | Anno di acquisto: 1989 | Prezzo pagato: 150 milioni di dollari

Proprietario: Jerry Jones

#2. 6,4 miliardi di dollari – NEW ENGLAND PATRIOTS

Variazione quinquennale: 73% | Anno di acquisto: 1994 | Prezzo pagato: 172 milioni di dollari

Proprietario: Robert Kraft

#3. 6,2 miliardi di dollari – LOS ANGELES RAMS

Variazione quinquennale: 107% | Anno di acquisto: 2010 | Prezzo pagato: 750 milioni di dollari

Proprietario: E. Stanley Kroenke

#4. 6 miliardi di dollari – NEW YORK YANKEES

Variazione quinquennale: 62% | Anno di acquisto: 1973 | Prezzo pagato: 8,8 milioni di dollari

Proprietario: famiglia Steinbrenner

#4. 6 miliardi di dollari – NEW YORK GIANTS

Variazione quinquennale: 82% | Anno di acquisto: 1925, 1991 | Prezzo pagato: 500, 150 milioni di dollari

Proprietari: John Mara, Steven Tisch

#6. 5,8 miliardi di dollari – NEW YORK KNICKS

Variazione quinquennale: 76% | Anno di acquisto: 1997 | Prezzo pagato: 300 milioni di dollari

Proprietario: Madison Square Garden Sports

#6. 5,8 miliardi di dollari – CHICAGO BEARS

Variazione quinquennale: 104% | Anno di acquisto: 1920 | Prezzo pagato: 100 dollari

Proprietario: Famiglia McCaskey

#8. 5,6 miliardi di dollari – GOLDEN STATE WARRIORS

Variazione quinquennale: 115% | Anno di acquisto: 2010 | Prezzo pagato: 450 milioni di dollari

Proprietario: Joe Lacob, Peter Guber

#8. 5,6 miliardi di dollari – WASHINGTON COMMANDERS

Variazione quinquennale: 81% | Anno di acquisto: 1999 | Prezzo pagato: 750 milioni di dollari

Proprietari: Daniel Snyder, Tanya Snyder

#10. 5,5 miliardi di dollari – LOS ANGELES LAKERS

Variazione quinquennale: 83% | Anno di acquisto: 1979, 2021 | Prezzo pagato: 20 milioni di dollari, 5 miliardi di dollari

Proprietario: Jerry Buss Family Trusts, Todd Boehly, Mark Walter

#11. 5,4 miliardi di dollari – NEW YORK JETS

Variazione quinquennale: 96% | Anno di acquisto: 2000 | Prezzo pagato: 635 milioni di dollari

Proprietario: Famiglia Johnson

#12. 5,2 miliardi di dollari – SAN FRANCISCO 49ERS

Variazione quinquennale: 70% | Anno di acquisto: 1977 | Prezzo pagato: 13 milioni di dollari

Proprietari: Denise DeBartolo York, John York

#13. 5,1 miliardi di dollari – REAL MADRID

Variazione quinquennale: 42% | Anno di acquisto: N/A | Prezzo pagato: N/A

Proprietario: Soci del club

#13. 5,1 miliardi di dollari – LAS VEGAS RAIDERS

Variazione quinquennale: 114% | Anno di acquisto: 1966 | Prezzo pagato: 180.000 dollari

Proprietario: Mark Davis

#15. 5 miliardi di dollari – BARCELLONA

Variazione quinquennale: 39% | Anno di acquisto: N/A | Prezzo pagato: N/A

Proprietario: Soci del club

#16. 4,9 miliardi di dollari – PHILADELPHIA EAGLES

Variazione quinquennale: 85% | Anno di acquisto: 1994 | Prezzo pagato: 185 milioni di dollari

Proprietario: Jeffery Lurie

#17. 4,7 miliardi di dollari – HOUSTON TEXANS

Variazione quinquennale: 68% | Anno di acquisto: 1999 | Prezzo pagato: 600 milioni di dollari

Proprietario: Janice McNair

#18. 4,65 miliardi di dollari – DENVER BRONCOS

Variazione quinquennale: 79% | Anno di acquisto: 2022 | Prezzo pagato: 4,5 miliardi di dollari

Proprietario: Rob Walton

#19. 4,6 miliardi di dollari – MANCHESTER UNITED

Variazione quinquennale: 24% | Anno di acquisto: 2005 | Prezzo pagato: 1,4 miliardi di dollari

Proprietario: famiglia Glazer

#19. 4,6 miliardi di dollari – MIAMI DOLPHINS

Variazione quinquennale: 79% | Anno di acquisto: 2009 | Prezzo pagato: 1,1 miliardi di dollari

Proprietario: Stephen Ross

#21. 4,5 miliardi di dollari – SEATTLE SEAHAWKS

Variazione quinquennale: 86% | Anno di acquisto: 1997 | Prezzo pagato: 194 milioni di dollari

Proprietario: Paul G. Allen Trust

#22. 4,45 miliardi di dollari – LIVERPOOL

Variazione quinquennale: 197% | Anno di acquisto: 2010 | Prezzo pagato: 476 milioni di dollari

Proprietari: John Henry, Thomas Werner

#23. 4,28 miliardi di dollari – BAYERN MONACO

Variazione quinquennale: 58% | Anno di acquisto: N/A | Prezzo pagato: N/A

Proprietario: Membri del club

#24. 4,25 miliardi di dollari – MANCHESTER CITY

Variazione quinquennale: 102% | Anno di acquisto: 2008 | Prezzo pagato: 385 milioni di dollari

Proprietario: Sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan

#24. 4,25 miliardi di dollari – GREEN BAY PACKERS

Variazione quinquennale: 67% | Anno di acquisto: 1921 | Prezzo pagato: 100 dollari

Proprietario: Azionisti

#26. 4,08 miliardi di dollari – LOS ANGELES DODGERS

Variazione quinquennale: 48% | Anno di acquisto: 2012 | Prezzo pagato: 2 miliardi di dollari

Proprietario: Guggenheim Baseball Management

#27. 4 miliardi di dollari – ATLANTA FALCONS

Variazione quinquennale: 62% | Anno di acquisto: 2002 | Prezzo pagato: 545 milioni di dollari

Proprietario: Arthur Blank

#28. 3,98 miliardi di dollari – PITTSBURGH STEELERS

Variazione quinquennale: 62% | Anno di acquisto: 1933 | Prezzo pagato: 2.500 dollari

Proprietario: Daniel Rooney Trust, Arthur Rooney II

#29. 3,93 miliardi di dollari – MINNESOTA VIKINGS

Variazione quinquennale: 64% | Anno di acquisto: 2005 | Prezzo pagato: 600 milioni di dollari

Proprietario: Zygmunt Wilf

#30. 3,9 miliardi di dollari – BOSTON RED SOX

Variazione quinquennale: 44% | Anno di acquisto: 2002 | Prezzo pagato: 380 milioni di dollari

Proprietari: John Henry, Thomas Werner

#30. 3,9 miliardi di dollari – BALTIMORE RAVENS

Variazione quinquennale: 56% | Anno di acquisto: 2004 | Prezzo pagato: 600 milioni di dollari

Proprietario: Stephen Bisciotti

#32. 3,88 miliardi di dollari – LOS ANGELES CHARGERS

Variazione quinquennale: 70% | Anno di acquisto: 1984 | Prezzo pagato: 72 milioni di dollari

Proprietario: Dean Spanos

#33. 3,85 miliardi di dollari – CLEVELAND BROWNS

Variazione quinquennale: 97% | Anno di acquisto: 2012 | Prezzo pagato: 987 milioni di dollari

Proprietario: Dee e Jimmy Haslam

#34. 3,8 miliardi di dollari – CHICAGO CUBS

Variazione quinquennale: 42% | Anno di acquisto: 2009 | Prezzo pagato: 700 milioni di dollari

Proprietario: Famiglia Ricketts

#34. 3,8 miliardi di dollari – INDIANAPOLIS COLTS

Variazione quinquennale: 60% | Anno di acquisto: 1972 | Prezzo pagato: 14 milioni di dollari

Proprietario: James Irsay

#36. 3,7 miliardi di dollari – KANSAS CITY CHIEFS

Variazione quinquennale: 76% | Anno di acquisto: 1960 | Prezzo pagato: 25.000 dollari

Proprietario: famiglia Hunt

#37. 3,68 miliardi di dollari – TAMPA BAY BUCCANEERS

Variazione quinquennale: 86% | Anno di acquisto: 1995 | Prezzo pagato: 192 milioni di dollari

Proprietario: famiglia Glazer

#38. 3,65 miliardi di dollari – CHICAGO BULLS

Variazione quinquennale: 46% | Anno di acquisto: 1985 | Prezzo pagato: 16,2 milioni di dollari

Proprietario: Jerry Reinsdorf

#39. 3,6 miliardi di dollari – CAROLINA PANTHERS

Variazione quinquennale: 57% | Anno di acquisto: 2018 | Prezzo pagato: 2,275 miliardi di dollari

Proprietario: David Tepper

#40. 3,58 miliardi di dollari – NEW ORLEANS SAINTS

Variazione quinquennale: 79% | Anno di acquisto: 1985 | Prezzo pagato: 70,2 milioni di dollari

Proprietario: Gayle Benson

#41. 3,55 miliardi di dollari – BOSTON CELTICS

Variazione quinquennale: 61% | Anno di acquisto: 2002 | Prezzo pagato: 360 milioni di dollari

Proprietari: Wycliffe Grousbeck, Irving Grousbeck, Robert Epstein, Stephen Pagliuca

#42. 3,5 miliardi di dollari – SAN FRANCISCO GIANTS

Variazione quinquennale: 32% | Anno di acquisto: 1993 | Prezzo pagato: 100 milioni di dollari

Proprietario: Greg Johnson

#42. 3,5 miliardi di dollari – TENNESSEE TITANS

Variazione quinquennale: 71% | Anno di acquisto: 1959 | Prezzo pagato: 25.000 dollari

Proprietario: Amy Adams Strunk

#44. 3,48 miliardi di dollari – JACKSONVILLE JAGUARS

Variazione quinquennale: 67% | Anno di acquisto: 2011 | Prezzo pagato: 770 milioni di dollari

Proprietario: Shahid Khan

#45. 3,4 miliardi di dollari – BUFFALO BILLS

Variazione quinquennale: 113% | Anno di acquisto: 2014 | Prezzo pagato: 1,4 miliardi di dollari

Proprietario: Terry e Kim Pegula

#46. 3,3 miliardi di dollari – LOS ANGELES CLIPPERS

Variazione quinquennale: 65% | Anno di acquisto: 2014 | Prezzo pagato: 2 miliardi di dollari

Proprietario: Steve Ballmer

#47. 3,27 miliardi di dollari – ARIZONA CARDINALS

Variazione quinquennale: 52% | Anno di acquisto: 1935 | Prezzo pagato: $50.000

Proprietario: Michael Bidwill

#48. 3,2 miliardi di dollari – BROOKLYN NETS

Variazione quinquennale: 78% | Anno di acquisto: 2019 | Prezzo pagato: 3,2 miliardi di dollari

Proprietario: Joseph Tsai

#48. 3,2 miliardi di dollari – PARIS SAINT-GERMAIN

Variazione quinquennale: 280% | Anno di acquisto: 2011 | Prezzo pagato: 100 milioni di dollari

Proprietario: Qatar Sports Investment

#50. 3,1 miliardi di dollari – CHELSEA

Variazione quinquennale: 72% | Anno di acquisto: 2022 | Prezzo pagato: 5,4 miliardi di dollari

Proprietario: Todd Boehly, Clearlake Capital

