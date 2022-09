Più di mille km senza rifornimento: i record del treno a idrogeno che arriverà anche in Lombardia

Alstom scrive una nuova pagina di storia nel mondo della mobilità intelligente e sostenibile. Il suo treno Coradia iLint di serie e non modificato ha percorso 1.175 chilometri percorsi senza rifornire il serbatoio emettendo solo acqua e producendo livelli di rumorosità molto bassi. Dimostrando così la leadership e l’efficacia dell’azienda nelle soluzioni a idrogeno per il trasporto su lunghe distanze.

Frutto di un progetto che ha visto la collaborazione anche di società di gas e ingegneria Lindea, il veicolo utilizzato appartiene alla flotta di LNVG, l’autorità dei trasporti della Bassa Sassonia, ed è regolarmente in servizio sulla rete di evb da metà agosto. “Siamo lieti di essere leader dell’innovazione in questo settore come primo produttore ferroviario al mondo a offrire un treno passeggeri basato sulla tecnologia a idrogeno”, ha dichiarato in una nota ufficiale Henri Poupart-Lafarge, ceo e presidente del consiglio di amministrazione di Alstom. “Con questo viaggio, abbiamo fornito un’ulteriore prova che i nostri treni a idrogeno hanno tutti i requisiti per sostituire i veicoli Diesel. Siamo immensamente orgogliosi del lavoro pionieristico che abbiamo svolto per introdurre l’idrogeno nel trasporto ferroviario”, ha aggiunto.

Il treno a idrogeno di Alstom e la Lombardia

Partendo da Bremervörde, il Coradia iLint ha attraversato la Germania. Dalla Bassa Sassonia, dove il treno a idrogeno è stato costruito e sviluppato da Alstom, ha attraversato l’Assia e la Baviera, arrivando fino a Burghausen, vicino al confine tra Germania e Austria, prima di fermarsi a Monaco di Baviera. Dopo questo viaggio, il treno si dirigerà verso la capitale tedesca, Berlino. Il programma prevede infatti diversi viaggi nell’ambito di InnoTrans 2022, la principale fiera internazionale della tecnologia dei trasporti, che si terrà dal 20 al 23 settembre.

Oltre al contratto con LNVG per 14 treni Coradia iLint da utilizzare in Bassa Sassonia, Alstom ha ricevuto l’incarico di fornire 27 treni Coradia iLint da utilizzare nell’area metropolitana di Francoforte. Al di fuori della Germania, Alstom sta producendo sei treni a idrogeno Coradia Stream per la Lombardia, con un’opzione aggiuntiva per altri otto veicoli.

