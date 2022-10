Lionel Messi lancia una holding per investire nello sport, nel tech e nei media

Dai dribbling in campo alla ricerca di occasioni nel mercato del venture capital. Lionel Messi tenta un’altra magia delle sue preparandosi a restituire al settore una nuova holding di investimenti che sarà attiva nel mondo sport, media e tecnologia. Si chiamerà Play Time Sports-Tech HoldCo LLC, secondo quanto riferito da Bloomberg

Fatti principali

Secondo quanto riferito da Bloomberg, Lionel Messi sta per lanciare Play Time Sports-Tech HoldCo LLC, una holding attiva nel venture capital che investirà in realtà attive nel mondo dello sport, dei media, e della tecnologia.

L’azienda avrà sede a San Francisco e sarà gestita da Razmig Hovaghimian, partner della società di venture capital Graph Ventures. Michael Marquez, invece, socio fondatore della banca d’investimento Code Advisors LLC, sarà consulente speciale di Play Time Sports-Tech HoldCo LLC

Razming Hovaghimian è anche co-fondatore della società Matchday.com, che vede Play Time come il suo primo investitore. Il lancio sarebbe previsto prima dell’inizio dei Mondiali del 2022 in Qatar, in scena a novembre.

Aspetto sorprendente

La holding di Lionel Messi potrebbe aiutare i fondatori di startup a costruire società tecnologiche legate al mondo del calcio o investire in club

La citazione di Lionel Messi

“Sono entusiasta di estendere le nostre radici nella Silicon Valley e sono entusiasta che Play Time collaborerà con coraggiosi imprenditori di tutto il mondo”, ha dichiarato Lionel Messi in una nota citata da Bloomberg. Soddisfatto anche Razmig Hovaghimian: “Dal momento in cui ho incontrato Leo e la famiglia Messi nel 2017, è stato chiaro che la loro visione per il futuro era audace. Vogliono continuare ad avere un impatto diretto e duraturo dentro e fuori dal campo”.

La consegna dello scettro

Secondo le stime di Forbes, nella stagione 2022-2023 il suo compagno al Psg, Kylian Mbappé, guadagnerà 128 milioni di dollari, 8 milioni in più dei sui 120 milioni di euro. Lasciandogli così lo scettro di calciatore più pagato al mondo.

