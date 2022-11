Mondiali Qatar 2022: chi sono i 5 calciatori più pagati

articolo di Justin Birnbaum

Kylian Mbappé, il calciatore più pagato al mondo, non è una new entry nei Mondiali. Solo quattro anni fa, ha aiutato la Francia a vincere il torneo, cosa che non accadeva dal 1998. È stata come una consacrazione per l’allora diciannovenne, che ha vinto il premio di miglior giovane giocatore dell’evento ospitato dalla Russia.

Mondiali 2022, i calciatori più pagati

I Mondiali di Qatar 2022, quindi, potrebbero rappresentare un momento di svolta per la superstar di 23 anni, in quanto potrebbero aumentare ancora la sua popolarità, e forse, anche uno stipendio ancora più alto.

“A livello mondiale, la fama di Kylian Mbappé è già arrivata a livelli altissimi, in particolare grazie all’ultima collaborazione con EA Sports, e alla sua nuova partnership [con Nike] e tutto ciò che ne consegue”, afferma Rossi Biddle, proprietario della società attiva nel marketing dello sport XtraTimeFC, parlando dei suoi partner a livello commerciale. Aggiungendo, peraltro, che Mbappé, calciatore di copertina del videogioco FIFA23 di EA Sports , sarà probabilmente il volto dei Mondiali di Qatar 2022 e che se la Francia farà bene, gli accordi di sponsorizzazione potrebbero aumentare.

Calcolando che l’ultima edizione della Coppa del Mondo del 2018 è stata seguita da 3,6 miliardi di persone, l’evento quindi rappresenta un’esposizione mediatica impressionante per le stelle mondiali del calcio. In 64 partite, il torneo è stata seguito in media da 191 milioni di persone (il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, ha dichiarato a maggio che si aspetta 5 miliardi di spettatori per i Mondiali del 2022). Più un paese avanza in profondità, maggiore è l’esposizione per i suoi fuoriclasse.

Kylian Mbappé è già uno degli atleti che guadagna di più in questo sport. Forbes stima che per la stagione 2022-2023 guadagnerà 128 milioni di d dollari a lordo delle tasse e delle commissioni per gli agenti. Grazie al rinnovo contrattuale di altri tre anni con il Paris Saint-Germain, quest’anno riceverà 110 milioni di dollari tra il suo stipendio e una parte del bonus alla firma, secondo gli esperti del settore. Ciò si aggiunge ai circa 18 milioni di dollari che Mbappé guadagna ogni anno da sponsorizzazioni, inclusi accordi con Nike, Dior, Hublot, Oakley, Panini, EA Sports e Sorare.

La sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi

Se da una parte Mbappé cerca di conquistare per la seconda volta la Coppa del Mondo, dall’altra, due delle più grandi stelle del calcio cercheranno, forse per l’ultima volta nella loro straordinaria carriera, di conquistarla per la prima volta in assoluto. Stiamo parlando dell’argentino Lionel Messi, 35 anni, che ha già detto che quello di quest’anno sarà il suo ultimo Mondiale, e del portoghese Cristiano Ronaldo, che compirà 38 anni a febbraio.

Complessivamente, i due hanno segnato centinaia di gol, conquistato 12 palloni d’oro e vinto innumerevoli titoli, tra cui la UEFA Champions League. Eppure non sono ancora riusciti a vincere la Coppa del Mondo. Rimangono due dei giocatori più pagati nel calcio, avendo guadagnato in carriera rispettivamente più di 1 miliardo di dollari, e, in questa stagione, dovrebbero ancora superare la soglia a nove cifre in termine di guadagni totali. Messi, dovrebbe guadagnare 120 milioni di dollari l’anno, comprese le sponsorizzazioni, Ronaldo invece 100 milioni di dollari. Per Ronaldo, l’addio, al calcio potrebbe essere più vicino del previsto. Il suo atteggiamento e le sue prestazioni con il Manchester United sono state duramente criticate in questa stagione. Ronaldo, che secondo quanto riferito ha cercato di trovarsi un’altra squadra nella preseason, ha lottato per prendersi un posto da titolare nel suo club, ma si è scontrato con l’allenatore dello United Erik Ten Hag. In una recente intervista con Piers Morgan, Ronaldo ha criticato lo United, la famiglia Glazer e Ten Hag, dicendo: “Se non hai rispetto per me, io non avrò mai rispetto per te”. Il suo poco impiego però non ha diminuito la sua popolarità. Ronaldo è il calciatore che, fuori dal campo, guadagna di più, con 60 milioni di dollari, secondo le stime di Forbes, con partner che includono Nike, Herbalife e Livescore (l’unico altro giocatore vicino è Messi, con 55 milioni di dollari). A luglio, Ronaldo ha accettato una partnership pluriennale esclusiva con l’exchange di criptovalute Binance, e venerdì ha lanciato la sua prima collezione NFT. È anche l’account sportivo più popolare su Instagram, con l’incredibile cifra di 497 milioni di follower. A completare il club dei cinque giocatori più pagati che giocano in Qatar ci sono altri due calciatori ‘anziani’, il brasiliano Neymar Jr. e il polacco Robert Lewandowski. Anche se ha solo 30 anni, Neymar ha pubblicamente lasciato intendere che i Mondiali di Qatar 2022 potrebbero essere i suoi ultimi. E il Brasile, peraltro, è la favorita per la vittoria. Nel frattempo, Lewandowski, 34 anni, da quando è passato al Barcellona per 45 milioni di dollari, ha aumentato i suoi guadagni e ha già segnato 18 gol in 18 partite iniziate. Quest’anno dovrebbe guadagnare circa 35 milioni di dollari, di cui 8 da entrate fuori dal campo. In totale, i cinque giocatori più pagati ai Mondiali di Qatar 2022 dovrebbero guadagnare in questa stagione 452 milioni di dollari, di cui 173 milioni fuori dal campo, secondo le stime di Forbes. Se qualcuno di loro dovesse arrivare in fondo al torneo potrebbe aumentare i propri guadagni. Sia per eventuali maggiori opportunità di sponsorizzazione, ma anche grazie ad altri premi in denaro, anche se in maniera minore. La Francia ha incassato 38 milioni di dollari per aver vinto i Mondiali nel 2018, distribuendo 11 milioni di dollari ai 23 giocatori convocati, un bonus medio di circa 480 mila dollari. Per i Mondiali di Qatar 2022, la FIFA ha messo in palio un montepremi totale di 440 milioni di dollari, con i vincitori che porteranno a casa 42 milioni di dollari. Guardando agli idoli del pubblico, Biddle di XtraTimeFC ha una teoria. “Penso che le persone vogliano assistere a un altro exploit di Cristiano Ronaldo”, dice, aggiungendo: “I tifosi adorano Messi e amano Neymar, ma fuori dal campo il pubblico medio segue Ronaldo”. LEGGI ANCHE: “Mbappé supera Messi e Cristiano Ronaldo: è il calciatore più pagato al mondo” Mondiali di Qatar 2022: la top 5 dei calciatori più pagati Kylian Mbappé, 23 anni, Francia: 128 milioni di dollari (110 dal campo, 18 fuori dal campo) Lionel Messi, 35 anni, Argentina: 120 milioni di dollari (65 dal campo, 55 fuori dal campo) Cristiano Ronaldo, 37 anni, Portogallo: 100 milioni di dollari (40 dal campo, 60 fuori dal campo) Neymar Jr., 30 anni, Brasile: 87 milioni di dollari (55 dal campo, 32 fuori dal campo) Robert Lewandowski, 35 anni, Polonia: 35 milioni di dollari (27 dal campo, 8 fuori dal campo)

