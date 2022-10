Il contratto record di Kylian Mbappé: 636 milioni di euro in 3 anni

Che Kylian Mbappé fosse diventato il calciatore più pagato al mondo era ormai assodato, ma che avesse frantumato ogni genere di record economico a livello sportivo era ancora un piccolo dubbio. Eppure anche questa incertezza è stata difatti cancellata, svelando una realtà quasi illogica dal punto di vista meramente calcistico.

Ieri, infatti, il giornale francese Le Parisien ha svelato i dettagli di quell’ormai famoso contratto che il Psg del miliardario sceicco Nasser Al-Khelaïfi – che ha ricevuto anche il supporto del presidente transalpino Emmanuel Macron – ha proposto a Kylian Mbappé per rimanere a Parigi e mettere fine alle voci di un suo trasferimento al Real Madrid di Florentino Perez, rivale anche in affari di Al-Khelaïfi per la vicenda della Superlega.

Il contratto di Kylian Mbappé al Psg

636 milioni di euro in tre anni. È questa la cifra record che ha spinto l”amore’ di Kylian Mbappé ad accettare di rimanere sotto la Torre Eiffel, accanto alle altre due stelle del calcio: Lionel Messi e Neymar Jr, due che erano già passati alla storia per i loro ricchi contratti firmati in passati. La Pulce quando era al Barcellona, e Neymar proprio al Psg.

Nel dettaglio, secondo Le Parisien, il rinnovo di due anni con opzione per il terzo (quindi fino al 2025) prevede per Kylian Mbappé:

uno stipendio 72 milioni di euro lordi a stagione ( 216 milioni in tre anni anni)

di euro lordi a stagione ( in tre anni anni) un bonus alla firma di 180 milioni di euro (suddivisi in tre rate)

di euro (suddivisi in tre rate) un bonus ‘fedeltà’ di 240 milioni di euro se completa il triennio al Psg. Nel dettaglio, prevede 70 milioni di euro se non lascia il Psg nel giugno 2023, 80 milioni se non parte nel giugno 2024, 90 milioni se non si trasferisce nel giugno 2025.

588mila euro al giorno

Sulle base di questi calcoli, se dovesse rimanere fino al 2025 al Psg Kylian Mbappé percepirebbe all’anno una media di 212 milioni di euro, pari a 17,6 milioni di euro al mese. Mbappé così guadagnerà circa 588mila euro al giorno, pari a poco più di 24mila euro l’ora e a 408 euro al minuto.

I contratti più ricchi nel calcio e nello sport

Come evidenziato da Sky Sport, con questo contratto, Kylian Mbappé batte i record stabiliti nel mondo del calcio dai suoi compagni Messi e Neymar, e dal cinque volte pallone d’oro Cristiano Ronaldo, ormai ai margini al Manchester United.



La top 5



Kylian Mbappé (Psg): 636 milioni di euro per 3 anni (2022-25) Lionel Messi (Barcellona): 555 milioni di euro per 4 anni (2017-21) Neymar Jr. (Psg): 267 milioni di euro per 6 anni (2017-23) Cristiano Ronaldo (Juventus): 220 milioni di euro per 4 anni (2018-22) Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 220 mln per 5 anni (2016-21)

Anche nel mondo dello sport, quello firmato da Kylian Mbappé è il contratto più ricco mai firmato.

La top 5

Kylian Mbappé (Psg): 636 milioni di euro per 3 anni (2022-25) Lionel Messi (Barcellona): 555 milioni di euro per 4 anni (2017-21) Patrick Mahomes (Kansas City – football americano): 510 milioni di euro in 10 anni (2010) Floyd Mayweather (boxe): 456 milioni di euro per 6 incontri (2013) Mike Trout (LA Angels/baseball): 432 milioni di euro in 12 anni (2019)

