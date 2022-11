Come questo sistema di marketing converte semplici lettori in clienti altospendenti

Con l’avvento di internet e dei social, il mercato è cambiato: i consumatori sono sempre più attenti a cosa comprare e da chi farlo. Prima di acquistare vogliono capire se il professionista/imprenditore è la persona giusta che fa al caso loro. E quale modo migliore per trasmettere loro questo senso di fiducia se non attraverso lo strumento più autentico e autorevole che esiste da sempre? Il libro.

Il libro è un potente strumento di marketing, necessario per creare autorevolezza e innalzare il proprio personal brand. Uno strumento per comunicare al meglio la propria storia professionale, le proprie competenze e specializzazioni. E che inserito all’interno di un sistema di marketing automatico, converte semplici lettori in veri e propri clienti altospendenti. Tale sistema di chiama Book Funnel.

Il sistema ideato da Giacomo Bruno

A introdurlo sul mercato italiano c’è Giacomo Bruno, il “papà degli ebook”, autore e presidente dell’omonima casa editrice Bruno Editore, che ad oggi conta più di 1.000 libri di crescita personale e professionale, tutti campioni di download. Dopo aver aiutato centinaia di autori a guadagnare cifre che variano dai 10.000 euro ai 15.000.000 di euro, ecco finalmente il dietro le quinte del sistema che ha

permesso allo stesso Giacomo Bruno e ad altri suoi autori di generare introiti così importanti.

Un risultato questo frutto di 20 anni di test e ottimizzazioni varie finalizzate a trovare la formula di vendita automatica perfetta. Il sistema ideato da Giacomo Bruno è formato da 3 parti: pubblicità, front-end e

back-end. Tutto parte dalla promozione del libro attraverso inserzioni online che portano il potenziale cliente nella parte iniziale del funnel che sta in superficie (da qui il termine front-end).

“Per prima cosa, dopo aver ordinato il libro, l’utente viene immediatamente indirizzato verso una pagina all’interno della quale gli vengono proposti prodotti aggiuntivi che hanno la finalità di innalzare il livello dello scontrino medio”, spiega Giacomo Bruno.

“Successivamente, completato il check-out, l’utente viene rimandato verso una serie di pagine con ulteriori prodotti aggiuntivi, di valore e prezzo sempre più alto, fino a un massimo di 1.000€. Risultato? Il numero di persone che acquista diminuisce ma aumenta continuamente il livello dell’ordine. Oltre a questo, il front-end permette di azzerare istantaneamente tutti i costi pubblicitari, rendendo l’intero processo automatico al 100%”.

Book Funnel: crescita del business e clienti di qualità

Una volta terminate le pagine del front-end, ecco che si attiva una sequenza strategica di email automatizzate che, insieme al libro, continua da un lato a formare il cliente e dall’altro a preparare il terreno per la vendita di propri prodotti di back-end ad alto costo. Stiamo parlando di beni e servizi i cui prezzi possono variare dai 3.000 euro ai 25.000 euro, ma c’è anche chi arriva a cifre molto più elevate.

Come afferma lo stesso Giacomo Bruno “questa è la parte del funnel che ti fa fare i margini più importanti, che ti permette di scalare il tuo business e di portarlo fino a 1.000.000 euro o multipli. Ma questo può accadere soltanto se all’inizio del funnel c’è un libro vero, con dei contenuti veri, che è in grado di costruire un rapporto di massima fiducia con il cliente, di mostrare la tua esperienza, di posizionarti come un esperto, di consegnargli tantissime informazioni preziose e di educarlo al grande valore dei tuoi prodotti di alto livello”.

Per qualsiasi imprenditore o libero professionista che è stanco di innescare una continua guerra di prezzo al ribasso con i propri competitor pur di sopravvivere nel proprio mercato di riferimento, e desidera far crescere il proprio business generando clienti di qualità, ecco che il Book Funnel diventa la soluzione definitiva.

Per approfondire l’argomento, il libro Book Funnel di Giacomo Bruno è disponibile al seguente link: Book Funnel – Il 29° Libro di Giacomo Bruno

