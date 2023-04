I 4 libri raccomandati da Bill Gates per capire gli effetti del cambiamento climatico

è sempre stato un amante dei libri, tanto che da bambino. È stato quindi naturale che, quando nel 2008 Gates è passato dal lavoro a tempo pieno alla Microsoft a quello alla, i libri per lui siano diventati una guida.

“Dopo decenni in cui mi sono concentrato in modo maniacale sul software, ho finalmente avuto il tempo di approfondire le mie conoscenze in fisica, chimica, biologia e altre scienze, che mi avrebbero aiutato nel mio lavoro sulla salute, l’istruzione e il cambiamento climatico”, ha scritto martedì sul suo blog Gates, che ha 67 anni ed è la quinta persona più ricca del mondo. “Così ho cercato i libri migliori e ne ho letti il più possibile”.

Come capire il cambiamento climatico secondo Bill Gates

Gates ha pubblicato un elenco dei suoi quattro titoli preferiti sul clima, tratti dalla pila di libri che ha letto quando ha iniziato a dedicarsi alla lotta contro il cambiamento climatico attraverso la fondazione che co-presiede con la sua ex moglie, Melinda French Gates. La Gates Foundation ha concesso 65,6 miliardi di dollari in sovvenzioni e aumenterà le sovvenzioni annuali a 9 miliardi di dollari all’anno entro il 2026, ha dichiarato Gates a Forbes la scorsa estate. Gates ha anche fondato Breakthrough Energy, un’azienda che sostiene startup e altre aziende con l’obiettivo di emissioni nette zero.

Gates ha condiviso i suoi libri preferiti sulla scienza, tutti titoli di saggistica. Sebbene i suoi consigli includano una lettura di tipo esplicativo e tre libri di testo non tecnici, Gates ha sottolineato la loro accessibilità e come queste “immersioni profonde” lo abbiano aiutato ad acquisire una “comprensione di base” della scienza. Gates ha anche raccomandato libri più recenti sulla scienza e sul clima, tra cui On Immunity di Eula Biss, che analizza in modo critico l’establishment medico, e Under a White Sky di Elizabeth Kolbert, che esamina l’impatto dell’uomo sul cambiamento climatico.

I precedenti consigli sui libri di Gates hanno incluso molteplici liste di letture estive e titoli che rivelano verità più profonde sull’umanità.

Ecco quattro libri di scienza e clima che Gates consiglia di leggere:

1. Weather for Dummies, di John D. Cox

Questo libro, ricco di illustrazioni ed esperimenti da fare a casa, ha aiutato Gates a comprendere come il cambiamento climatico influisce sul meteo. Una citazione dello stesso Gates fa parte del materiale promozionale del libro: “Weather For Dummies è probabilmente il miglior libro scritto per un pubblico generale sull’argomento”, proclamano siti web come Google Books e Goodreads.

2. The atmosphere: An Introduction to Meteorology, di Frederick K. Lutgens, Edward Tarbuck e Redina Herman

Pubblicato per la prima volta nel 1979 e giunto alla 14ª edizione, secondo Gates questo libro è un classico della meteorologia che copre tutto, dal fuoco alla pioggia. The Atmosphere è una lettura non tecnica di tutto ciò che riguarda la meteorologia. Tratta di ciò che provoca il riscaldamento e il raffreddamento della superficie terrestre e traccia un collegamento tra l’atmosfera e il cambiamento climatico. Gates sottolinea che, anche se il libro è stato concepito come testo universitario, “è abbastanza accessibile a chiunque sia motivato a conoscere il funzionamento del clima terrestre”.

3. Physical Geology: Exploring the Earth, di James S. Monroe, Reed Wicander e Richard Hazlett

Se The Atmosphere si concentra su ciò che si trova sopra la superficie terrestre, Physical Geology esamina ciò che si trova sopra e sotto di essa. La maggior parte del libro – una lettura di livello universitario ornata da simpatiche didascalie – è dedicata a concetti quali i vari tipi di rocce, la tettonica a placche, i ghiacciai e l’erosione. “Parte del piacere di leggerlo è che si affrontano argomenti che probabilmente si imparavano alle elementari, come la tettonica delle placche e i vulcani, ma in modo molto più approfondito”, scrive Gates, aggiungendo che le sezioni del libro legate al cambiamento climatico possono aiutare il lettore a capire l’impatto dei ghiacciai che “si stanno ritirando drammaticamente”.

4. Planet Earth, di John Renton

Scrittore e insegnante (è stato per 50 anni all’Università della West Virginia, prima di morire nel 2020), Renton aiuta il lettore a vedere il mondo in modo diverso, scrive Gates. Planet Earth accompagna una serie di videolezioni intitolate Nature of Earth: An Introduction to Geology e, come ogni altro titolo citato in questo articolo, è disponibile per il noleggio o l’acquisto.

