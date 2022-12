Questi 13 hedge fund sono i veri vincitori dell’affare Musk-Twitter

Carl Icahn (Neilson Barnard/Getty Images for New York Times)

I miliardari di Wall Street Carl Icahn, Ken Griffin, Israel Englander e Daniel Loeb possono ringraziare Elon Musk per quella che potrebbe essere l’operazione di trading più remunerativa del 2022.

Per molti hedge fund, l’acquisto “forzato” di Twitter da 44 miliardi di dollari da parte di Elon Musk ha rappresentato un’operazione di trading facile.

“Non bisognava essere un genio per rendersi conto che avrebbe portato a termine l’accordo”, ha dichiarato Carl Icahn al Forbes Iconoclast Summit il 3 novembre. E ha poi aggiunto che avrebbe preso in considerazione l’idea di intraprendere una battaglia legale se l’accordo fosse fallito.

Il profitto dopo l’acquisto di Twitter di Musk

Icahn ha detto al pubblico della Historical Society di New York di aver realizzato un profitto di circa $ 250 milioni investendo su Twitter quest’estate. Ma non è l’unico ad averne tratto vantaggio. I documenti mostrano che gli hedge fund guidati da miliardari, tra cui Citadel Advisors, Millennium Management, D.E. Shaw e Third Point hanno aperto ampie posizioni su Twitter nel secondo e nel terzo trimestre. Così come altre società come Pentwater Capital e Farallon Capital.

Musk ha firmato un accordo per acquistare Twitter per $ 54,20 per azione ad aprile. Quando, a luglio, il titolo era scambiato a $ 32,65, ha cercato di terminare l’accordo. Ciò ha creato un’opportunità per un rendimento fino al 66% per gli investitori che non dubitavano che Musk avrebbe portato a termine l’acquisto. (anche dopo l’intervento della Delaware Court of Chancery).

Il documento 13-F del terzo trimestre che Icahn ha depositato alla Sec mostra che il miliardario possedeva 12,5 milioni di azioni Twitter al 30 settembre. Ha detto al vertice di Forbes che le ha acquistate a un prezzo tra i 30 e i 40 dollari. Ciò vuol dire che, se ha acquistato a un prezzo medio di $ 35 per azione, realizzando un profitto di $ 19,20 su ciascuna, quando l’affare si è concluso a $ 54,20 per azione il 28 ottobre, avrebbe raggiunto un profitto di $ 240 milioni.

Chi altro ha beneficiato dell’affare Twitter-Musk

L’unico fondo che ha fatto una scommessa più grande di Icahn è stato Pentwater Capital Management, che ha sede a Naples, in Florida, ed è stato fondato da Matthew Halbower nel 2007. Ha acquistato 18,1 milioni di azioni durante il secondo trimestre e ne ha aggiunti altri 5,3 milioni alla fine del terzo trimestre. Se avesse acquistato quei 24 milioni di azioni al prezzo di chiusura medio delle azioni Twitter – cioè $ 40,16 nel primo trimestre e $ 41,05 nel secondo trimestre – e le avesse detenute fino al completamento dell’acquisizione in ottobre, avrebbe realizzato un profitto di $ 324 milioni. Anche se dai suoi documenti depositati emerge che ha coperto alcuni di questi guadagni acquistando anche opzioni put. Pentwater non ha risposto a una richiesta di commento.

In tutto, Forbes ha trovato 13 hedge fund che hanno speso più di $ 100 milioni in quote di Twitter tra la fine del primo trimestre e la fine del terzo trimestre di quest’anno. Abbiamo contattato ogni fondo per chiedere i prezzi di acquisto medi e abbiamo stimato un acquisto al prezzo di chiusura medio di Twitter in ogni trimestre, se erano disponibili informazioni più precise. Questi fondi hanno acquistato cumulativamente più del 10% della società nei sei mesi precedenti al 30 settembre e probabilmente hanno realizzato profitti per oltre $ 1 miliardo sull’affare.

VINCITORI DI TWITTER

Questi hedge fund hanno aumentato le loro posizioni su Twitter questa primavera e in estate.

Questi numeri non includono eventuali azioni aggiuntive che le aziende potrebbero aver acquistato in ottobre, quando i margini erano più ridotti, mentre Musk finalizzava l’acquisizione, e non includono possibili scambi che hanno avuto luogo in ogni trimestre. I documenti 13-F mostrano una semplice istantanea delle posizioni azionarie lunghe di ciascuna azienda nell’ultimo giorno di ogni trimestre: non forniscono informazioni sufficienti per definire guadagni o perdite esatti. Spesso, però, rappresentano il quadro più completo di ciò che i fondi stanno acquistando e vendendo.

Questione di fiducia

I maggiori vincitori includono Segantii Capital Management, società con sede a Hong Kong, fondata dall’investitore britannico Simon Sadler, e Farallon Capital, la società con sede a San Francisco fondata da Thomas Steyer nel 1986 e ora gestita da Andrew Spokes.

La Greenlight Capital di David Einhorn ha aperto una posizione di 4,3 milioni di azioni nel terzo trimestre, come mostra il suo 13-F, e ha scritto in una lettera agli investitori – visionata da Forbes – che il prezzo medio di acquisto era di $ 37,24 per azione. Einhorn prevedeva che la corte del Delaware sarebbe stata prudente nell’invitare gli investitori a fare causa se Musk si fosse ritirato dall’affare.

“La giurisprudenza in merito è abbastanza chiara. Se si fosse trattato di qualcuno diverso da Musk, le probabilità che l’acquirente potesse uscire dall’accordo sarebbero inferiori al 5%”, ha scritto Einhorn nella lettera prima del completamento dell’accordo. “A questo prezzo, guadagniamo $ 17 per azione se Twitter prevale in tribunale e perdiamo circa $ 17 per azione se l’accordo fallisce. In sostanza, siamo 50-50 su una questione in cui le probabilità sono 95-5″.

Musk quindi ha invertito la rotta a ottobre, accettando di pagare l’intero prezzo, come si aspettavano questi investitori. Le sue prime settimane come proprietario di Twitter sono state contrassegnate da confusione e lamentele, dopo che ha introdotto la possibilità di avere un account certificato a chiunque fosse disposto a pagare $ 8 al mese, provocando un’ondata di account parodia ‘verificati’, e licenziando 3.700 dipendenti, cioè quasi la metà del suo personale. Il miliardario ha avvertito lo staff di Twitter che “la bancarotta non è fuori discussione”. Ma se anche il suo investimento da 44 miliardi di dollari andasse in fumo, gli hedge fund rideranno contando i soldi che hanno incassato.

