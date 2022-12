UniCredit investe 10 milioni di euro in Casavo, la piattaforma per vendere e comprare casa

Casavo, la piattaforma europea di nuova generazione per vendere e comprare casa, annuncia di aver ricevuto un investimento di 10 milioni di euro da parte di UniCredit e contestualmente di aver siglato una partnership strategica di lungo termine tra le due realtà. L’operazione è avvenuta nel contesto dell’aumento di capitale Serie D da 400 milioni di euro, tra equity e debito, annunciato lo scorso luglio.

“Grazie a questa partnership”, si legge in una nota, “nei mesi a venire UniCredit metterà a disposizione dei propri clienti nuovi servizi sviluppati insieme a Casavo e realizzati attraverso un’esperienza digitale integrata e trasparente, oltre ad avere la possibilità di raggiungere i clienti dell’azienda con la propria offerta. Allo stesso tempo, Casavo potrà far leva sui servizi dedicati al mondo casa di UniCredit Subito Casa, società di intermediazione immobiliare del Gruppo UniCredit attiva dal 2014″.

La collaborazione tra le due aziende interessa tutto il segmento dei finanziamenti relativi a una compravendita immobiliare. “Con i suoi prodotti”, continua la nota, “UniCredit entrerà a far parte delle banche partner di Casavo Mutui. Inoltre, arricchirà ulteriormente l’offerta dei servizi complementari all’acquisto di un immobile offerti da Casavo, per esempio con soluzioni di personal financing per servizi ancillari all’acquisto. Nel caso dell’offerta rivolta ai venditori, i clienti di UniCredit Subito Casa potranno ricevere una proposta d’acquisto per il proprio immobile da parte di Casavo in modo istantaneo e completamente digitale grazie al servizio di Instant Buying. Nell’intermediazione immobiliare, verranno attivate sinergie di servizio per una proposta di valore ai clienti venditori di immobili che potranno usufruire sia della capillarità del network Consulenti Immobiliari di UniCredit Subito Casa sia dell’expertise di Casavo”.

Soddisfazione condivisa

“Siamo molto entusiasti di annunciare questa partnership strategica con UniCredit, con un investimento di 10 milioni di euro che testimonia un impegno di lungo termine,” ha commentato Giorgio Tinacci, founder e ceo di Casavo. “Questa partnership si inserisce nel contesto di un più ampio programma di collaborazione tra Casavo e i primari istituti bancari nei mercati in cui siamo attivi. Riteniamo che questo ci permetterà di migliorare ulteriormente l’esperienza di chi vende e acquista casa, grazie ad un’offerta integrata lungo tutta la catena del valore della compravendita.”

“Grazie a questo investimento, confermiamo il nostro impegno verso l’innovazione digitale anche in ambito immobiliare, in partnership con una azienda italiana, leader europeo, nel settore PropTech”, ha dichiarato Remo Taricani, deputy head di UniCredit Italia, “UniCredit vuole essere un partner strategico di lungo termine per le aziende innovative, per questo abbiamo investito in una piattaforma come Casavo, così come supportiamo le migliori start-up che partecipano ai nostri percorsi di UniCredit Start lab.”

