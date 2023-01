Il colosso del venture Sequoia raddoppia gli investimenti seed: “È nella crisi che nascono le aziende leggendarie”

Nonostante la convinzione sostenuta dagli investitori tech che una recessione sia il momento migliore per far partire un’azienda, i potenziali fondatori non sembrano essere d’accordo. Secondo Jess Lee, un partner del team di investimenti nella fase iniziale di Sequoia Capital, un numero sempre inferiore di aziende sta nascendo.

Il momento giusto per investire

Tuttavia, Sequoia scommette che il momento giusto per fare nuovi investimenti sia proprio adesso. La società Sand Hill Road ha annunciato un nuovo fondo seed da 195 milioni di dollari e quest’anno prevede di aumentare la potenza di fuoco del suo accelertore Arc.

“Abbiamo scoperto in questi anni che le aziende sviluppate durante questi periodi di incertezza sono spesso le più leggendarie”, ha detto Lee in un’intervista a Forbes . Il seed check dell’azienda nel 2009 in Airbnb, un anno dopo che Sequoia aveva delineato cupi scenari per l’economica mondiale, figura negli annali della Silicon Valley.

Il livello di incertezza questa volta, tuttavia, è “molto più alto”, ha ammesso Lee, anche rispetto al 2000 o al 2008. Le questioni relative all’inflazione, alla guerra in Ucraina e alle continue tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno reso difficile per i venture capitalist classificare un chiaro percorso futuro. “Un mix senza precedenti di diversi fattori si stanno scontrando tutti allo stesso tempo”, ha affermato.

La crisi delle società tech colpisce anche Sequoia

Il calo registrato per le società tecnologiche più mature ha colpito Sequoia in modo particolarmente duro rispetto ai suoi pari. La causa è anche un cambio di strategia nel 2021 guidato dal nuovo leader dell’azienda Roelof Botha per istituire un fondo sempreverde che le ha permesso di detenere azioni nelle società in portafoglio dopo che si sono quotate. Alcune delle sue Ipo come DoorDash e Unity sono ora in calo di oltre il 70% rispetto ai prezzi massimi delle azioni. Altro duro colpo per l’azienda è stato il crollo di FTX, che ha portato Sequoia a ridurre a zero circa 200 milioni di investimenti.

Lee ha affermato di ritenere che l’azienda stia effettuando una percentuale crescente dei suoi investimenti in aziende in fase embrionale, maggiormente isolate dalle difficoltà dei mercati finanziari.”Stiamo cercando di mantenere la rotta e trovare fondatori anomali davvero talentuosi”, ha detto Lee. L’idea di Sequoia di “anomali” non ha tanto a che fare con personalità uniche, o sottorappresentate, quanto piuttosto con una visione eccezionale.

Lee cita Mark Zuckerberg e Parker Conrad di Rippling come esempi del tipo di fondatore che l’azienda sta cercando. Questo è un criterio chiave per le 15-20 società in fase embrionale o pre-embrionale che accetta su migliaia di domande che arrivano per Arc, un programma di sette settimane che ha debuttato l’anno scorso per insegnare ai fondatori i principi della creazione di società.

Alla ricerca di “fondatori anomali”

All’inizio del programma, l’azienda firma un assegno di 1 milione di dollari a ciascuna società, prendendo una piccola quota la cui entità dipende dalla fase dell’attività. Ma l’obiettivo di Sequoia non è assumere una proprietà significativa dell’azienda. L’azienda non ha guidato o co-condotto alcun successivo round di finanziamento per le 30 startup che sono passate attraverso Arc lo scorso anno e prevede di continuare a operare in questo modo, ha affermato Lee.

Mantenendo una politica generale per tutti i partecipanti, Sequoia evita i timori del “rischio di segnalazione”, in cui gli investimenti successivi in ​​alcune startup potrebbero danneggiare la reputazione degli altri. In questo modo, Lee sostiene che Sequoia fornisce invece un “vantaggio di segnalazione”: “Abbiamo scoperto che le aziende che partecipano ad Arc hanno più probabilità di arrivare al successivo round”.

L’anno scorso, l’azienda ha ospitato un programma in Europa, dove i fondatori hanno trascorso mezza giornata seduti con il ceo di Klarna Sebastian Siemiatkowski, e negli Stati Uniti, dove il gruppo è andato a Disneyland per imparare dai dirigenti dei parchi a tema.

“L’obiettivo è vedere un esempio di cosa sia la grandezza”, ha detto Lee. Sequoia prevede di espandere la versione americana in modo che venga eseguita due volte l’anno e ha aperto le applicazioni per il primo programma, che inizierà a marzo.

Le assunzioni sono il dna delle aziende

Lee ha affermato che i fondatori abbastanza coraggiosi da avviare società in questi tempi turbolenti, sia per i partecipanti ad Arc che per le società in fase embrionale in cui condurrà gli investimenti quest’anno, saranno dotati di un enorme vantaggio: le assunzioni. “Le prime dieci assunzioni sono il dna di un’azienda: danno il tono e la cultura”, ha affermato. “Ora è il momento migliore per reclutare”.

Lee, che nel 2008 ha lanciato una startup per lo shopping di moda chiamata Polyvore, parla per esperienza dicendo che la recessione l’ha portata a costruire un’azienda più efficiente dal punto di vista del capitale (Polyvore è stata venduta a Yahoo per $ 230 milioni nel 2015). “Non avevamo scorciatoie per acquisire utenti: dovevamo capire come avere effettivamente clienti che amassero il nostro prodotto”, ha detto. “Sì, ci sono un sacco di aspetti negativi, ma penso che questo sia il momento migliore per crescere.”

