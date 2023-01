“Che cos’è l’intelligenza artificiale?”: al via la nuova trasmissione di BFC TV

Con l’avvento di ChatGPT si è scatenato un rincorrersi di articoli e interviste sull’intelligenza artificiale su ogni tipo di media. Però BFC TV stava lavorando all’argomento già da prima di tutto questo, con l’obiettivo di produrre una trasmissione TV che porti al grande pubblico questa tecnologia.

Infatti l’intelligenza artificiale (I.A. in italiano o più spesso nell’acronimo inglese A.I.) non è più un argomento che interessa solo gli addetti ai lavori, ma è diventata materia di interesse diffuso. La grande capacità dell’A.I. di svolgere compiti sorprendenti, come creare immagini e testi, predire il verificarsi di una malattia, comprendere il linguaggio umano e le sue emozioni, ha risvegliato la curiosità e qualche dubbio in merito a questa incredibile innovazione.

E’ proprio per fare chiarezza su questi temi che nasce la trasmissione TV Che cos’è l’intelligenza artificiale?. Cinque puntate a cura di Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore, divulgatori di questo tema da anni e fondatori della community IA Spiegata Semplice e dell’evento AI Week, durante il quale si affronteranno tematiche legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per le aziende Italiane.

I due esperti hanno intervistato più di 20 tra manager, imprenditori, startupper e docenti universitari che nell’arco delle cinque puntate racconteranno come l’A.I. sta rivoluzionando la vite delle persone. Tra gli intervistati ci sono manager di multinazionali come Pfizer e Sisal, e imprenditori di PMI che offrono soluzioni di A.I. come LiveHelp, ATG Anzani Group, Data Masters e altre. Inoltre c’è il coinvolgimento del mondo delle startup con l’acceleratore Digital Magics in aggiunta ai contributi fondamentali di ricercatori del MIT di Boston, del Semeion di Roma e del Collegio per il Garante della Privacy.

Ogni puntata risponderà a un quesito con il parere di vari ospiti. La domanda posta agli esperti nella prima puntata è: come spiegheresti che cos’è l’intelligenza artificiale a un bambino di 5 anni? E andrà in onda mercoledì 1° febbraio alle 21:00, sul 511 di Sky, il 61 di TivuSat, il 260 della smart TV e in streaming su BFCvideo.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.