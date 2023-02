Balzo record del patrimonio di Mark Zuckerberg: +12 miliardi di dollari in un giorno

Il patrimonio netto del fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, è salito di 12,4 miliardi di dollari, arrivando a 67,6 miliardi di dollari totali. Le azioni della società sono salite del 23% il giorno dopo aver diffuso i dati sull’utile trimestrale. È il più grande guadagno giornaliero per Zuckerberg da quando Facebook (ora Meta) si è quotata nel maggio 2012. Zuckerberg è stata una delle 10 persone più ricche del mondo per circa sette anni, ma è uscita da quel gruppo d’élite lo scorso autunno quando il prezzo delle azioni di Meta è crollato a causa del calo delle entrate pubblicitarie, della concorrenza di TikTok e di un crollo tecnologico generale. Ora è la sedicesima persona più ricca del mondo, secondo il tracker dei miliardari in tempo reale di Forbes. È in rialzo rispetto alla posizione 22, ma molto al di sotto del suo terzo posto di settembre 2021, quando il suo patrimonio ammontava a $ 136 miliardi. LEGGI ANCHE: “Meta prova il rimbalzo: il fatturato sopra le attese potrebbe aprire la strada a nuovi investimenti nel metaverso”

Un 2022 difficile per Meta

L’impennata del patrimonio netto di Zuckerberg arriva dopo un 2022 difficile per la sua azienda. Meta ha licenziato 11.000 dipendenti alla fine del 2022 e ha registrato un calo del 41% dell’utile annuo. Gli utili di mercoledì non sono stati molto migliori: Reality Labs, la piattaforma virtuale di Meta, ha registrato la sua più grande perdita operativa trimestrale fino a $ 4,3 miliardi. Inoltre Meta ha riportato un calo del 4,5% nelle entrate del quarto trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma ha superato le previsioni degli analisti per un calo delle entrate del 6,5%, che probabilmente ha stimolato l’aumento delle azioni, così come il piano dell’azienda di riacquistare $ 40 miliardi valore delle sue azioni.

Il 2023 sarà “l’anno dell’efficienza”

Zuckerberg ha tenuto gli occhi puntati in avanti e ha definito il 2023 “l’anno dell’efficienza” durante la conferenza sugli utili di mercoledì, durante la quale ha anche discusso dell’IA generativa. A causa di player del calibro di ChatGPT e del generatore di immagini Stable Diffusion , la tecnologia sta esplodendo nella sfera pubblica e ha attirato l’attenzione di concorrenti tra cui Alphabet e Microsoft; quest’ultimo è un grande investitore in OpenAi, la società che ha sviluppato ChatGPT.

“Siamo entrati in una nuova fase per l’azienda, in cui siamo cresciuti così rapidamente per i primi 18 anni ed è difficile aumentare l’efficienza mentre cresci così rapidamente”, ha detto Zuckerberg ha detto durante il suo intervento.

Anche con il picco delle azioni del 23% di giovedì, il più grande guadagno percentuale giornaliero di Meta da luglio 2013, le azioni della società sono ancora inferiori del 51% rispetto al picco di settembre 2021.

Tuttavia, è stata una buona settimana per Zuckerberg e gli altri fondatori di big tech. Giovedì, le fortune di Elon Musk di Tesla, Jeff Bezos di Amazon e Sergey Brin e Larry Page di Alphabet sono aumentate ciascuna di oltre 4 miliardi di dollari.

Inoltre, con l’aumento del patrimonio netto di giovedì, il ceo di Meta supera notevolmente il miliardario indiano Gautam Adani, che ha perso più di $ 60 miliardi nell’ultima settimana a seguito di accuse di frode da parte del venditore allo scoperto Hindenburg Research. (Adani Group nega le accuse.)

