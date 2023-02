Elon Musk sfida Sam Altman: il miliardario vorrebbe creare un’alternativa a ChatGpt

Come ha riportato The Information , nelle ultime settimane Elon Musk si è rivolto a un team ricercatori attivi nel settore dell’intelligenza artificiale per costituire un’alternativa a ChatGpt di OpenAI. Il ceo di Tesla e Twitter avrebbe reclutatoun ricercatore che ha recentemente lasciato l’unità DeepMind AI di Alphabet. In un’intervista riportata da Reuters, Babuschkin ha aggiunto di non aver aderito ufficialmente all’iniziativa di Musk.

Secondo l’articolo di The Information, Musk e Babuschkin hanno discusso di mettere insieme un team per portare avanti la ricerca sull’intelligenza artificiale, ma il progetto è ancora nelle fasi iniziali, senza un piano concreto per lo sviluppo di prodotti specifici.

Elon Musk, che aveva cofondato OpenAI insieme all’investitore della Silicon Valley Sam Altman nel 2015 come startup senza scopo di lucro, ha lasciato il consiglio di amministrazione nel 2018. Recentemente il miliardario americano è intervenuto definendo il chatbot “spaventosamente interessante”.

ChatGPT is scary good. We are not far from dangerously strong AI. — Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2022

Cos’è ChatGpt

Il chatbot di OpenAI è un software applicativo progettato per imitare le conversazioni umane in base alle richieste degli utenti e può rispondere a diversi tipi di domande imitando lo stile di conversazione degli esseri umani.

Come ha riportato Reuters a dicembre, l’azienda ora si aspetta un’impennata degli affari. Il team avrebbe infatti comunicato agli investitori che è previsto un fatturato di 200 milioni di dollari nel 2023 e di 1 miliardo di dollari entro il 2024. Uno strumento come ChatGpt potrebbe essere utilizzato per il marketing digitale, la creazione di contenuti online o per rispondere alle domande rivolte al servizio clienti delle aziende e da questi utilizzi OpenAI potrebbe ricavare nuovi profitti. Inoltre, come riporta il sito di OpenAI, ChatGpt potrebbe essere utile ai programmatori per eseguire debug del codice.

