I miliardari più ricchi del mondo delle auto: ci sono anche Piero Ferrari e Alberto Bombassei

È il secondo uomo più ricco al mondo e lo conosciamo per la varietà dei suoi investimenti., proprietario di Tesla, Twitter e Starlink, che da qualche mese ha perso lo scettro di “World richest man” , è il miliardario più ricco del settore automotive. Il suo patrimonio –– è quasi sei volte superiore a quello di, il miliardario cinese fondatore e proprietario di Contemporary Amperex Technology, azienda produttrice di batterie per veicoli elettrici.

Oltre ad Elon Musk, proprietario di Tesla e Robin Zeng, in classifica c’è Susanne Klatten, miliardaria tedesca proprietaria del 19% di Bmw e a capo dell’azienda di prodotti farmaceutici Altana, con un patrimonio di 27 miliardi di dollari. Dietro di lei c’è il fratello, Stefan Quandt, che possiede il 24% di Bmw e ha un patrimonio di 24,1 miliardi di dollari. A seguire c’è un altro miliardario cinese attivo nell’elettrico: si tratta di Wang Chuanfu, cofondatore di Byd, l’azienda produttrice di veicoli in cui ha investito anche Warren Buffett.

Per trovare un italiano tra i più ricchi dell’automotive bisogna uscire dalla top ten. Il quindicesimo posto è infatti occupato da, vicepresidente e proprietario del 10% di, con un patrimonio di 5,5 miliardi di dollari. Un’altro miliardario noto in Italia è Dan Friedkin , proprietario e ceo di Gulf States Toyota e presidente dell’As Roma che si piazza alla pari di Ferrari con un patrimonio di 5,5 miliardi di dollari. Il secondo italiano in classifica (30esimo del settore) è(2,8 miliardi di dollari), proprietario di Brembo, storica aziende produttrice di freni per il settore automotive.

I primi dieci miliardari dell’automotive

I miliardari dell’automotive sono in tutto 65. Il totale dei loro patrimoni è di 508,1 miliardi di dollari. Di seguito la classifica dei primi dieci. Tutte le cifre sono aggiornate alle 15 del 14 marzo.

1 | Elon Musk (Stati Uniti) – 182,9 miliardi

Elon Musk ha cofondato sei società, tra cui Tesla, SpaceX, azienda produttrice di razzi, e Boring Company, startup che si occupa di tunnel. Possiede circa il 23% di Tesla tra azioni e opzioni, ma ha impegnato più della metà delle sue azioni come garanzia per i prestiti. SpaceX, fondata nel 2002, ha un valore di 127 miliardi di dollari dopo un round di finanziamento nel maggio 2022. Dall’ottobre 2022 è proprietario di Twitter. A dicembre 2022 Musk ha ceduto lo scettro di uomo più ricco del mondo al proprietario di Lvmh Bernard Arnault.

2 | Robin Zeng (Cina) – 32,2 miliardi

Robin Zeng, classe 1968, è fondatore e presidente di Contemporary Amperex Technology, uno dei maggiori fornitori al mondo di batterie per veicoli elettrici. L’azienda, quotata alla Borsa di Shenzhen nel 2018, fornisce batterie a case automobilistiche come Bmw, Volkswagen e Geely. Zeng ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’Istituto di fisica dell’Accademia cinese delle scienze.

3 | Susanne Klatten (Germania) – 27 miliardi

Susanne Klatten, classe 1962, è la donna più ricca di Germania e possiede circa il 19% della casa automobilistica Bmw. Sua madre, la defunta Johanna, era la terza moglie del leggendario industriale Herbert Quandt, che ha guidato la Bmw portandola verso il mercato del lusso.

Economista con un master in economia, Klatten ha contribuito a trasformare Altana Ag, azienda fondata dal nonno, in un colosso mondiale del settore farmaceutico. Klatten è l’unica proprietaria e vicepresidente di Altana, che ha un fatturato annuo di oltre 2,5 miliardi di dollari. Detiene anche partecipazioni in Entrust, società specializzata in identità digitale e sicurezza dei dati, e nel produttore di carbonio e grafite Sgl Group.

4 | Stefan Quandt (Germania) – 24,1 miliardi

Stefan Quandt, 56 anni, è il fratello di Susanne Klatten e possiede il 23,6% di Bmw. Quandt è vicepresidente del consiglio di vigilanza della casa automobilistica tedesca. Si è laureato all’Università tecnica di Karlsruhe, dove ha studiato economia e ingegneria e le sue partecipazioni comprendono anche Heel (medicina omeopatica), Entrust (identità digitale e sicurezza dei dati) e Logwin (logistica).

5 | Wang Chuanfu (Cina) – 18,6 miliardi

La Byd di Wang Chuanfu è la stella del nascente mercato cinese dei veicoli elettrici. Chuanfu ha cofondato Byd a metà degli anni ’90 come azienda produttrice di batterie ricaricabili. Ora la Berkshire Hathaway di Warren Buffett detiene una partecipazione del 6% della società.

Nato nel 1966 in un villaggio agricolo di una delle province più povere della Cina, Wang è rimasto orfano da adolescente ed è stato cresciuto dal fratello e dalla sorella maggiori. Da ragazzo è riuscito a frequentare l’università, eccellendo nel campo della tecnologia delle batterie.

6 | Li Shufu (Cina) – 18,3 miliardi

Li Shufu, 59 anni, è il presidente di Geely Automobile Holdings, una delle maggiori case automobilistiche cinesi e una delle poche non controllate dallo Stato. Attraverso la sua holding privata, si sta espandendo a livello globale dal 2010, quando ha acquisito il marchio automobilistico svedese Volvo.

Li ha anche partecipazioni in Daimler, nel produttore di auto sportive Lotus e nella startup di auto volanti Terrafugia.

Nel 2014 Li ha raccontato a Forbes Asia che da bambino costruiva le sue prime auto con la sabbia. “Non potevamo permetterci nessun giocattolo. Non potevo immaginare di costruire una vera auto”..

7 | Huang Shilin (Cina) – 14,6 miliardi

Huang Shilin, 56 anni, è l’ex vicepresidente di Contemporary Amperex Technology, la società che fornisce cinesi di batterie per l’industria dei veicoli elettrici, fondata da Robin Zeng. Huang, che si è dimesso dal consiglio di amministrazione nell’agosto 2022, si è laureato alla Hefei University of Technology.

8 |Wei Jianjun & famiglia (Cina) – 13,3 miliardi

Wei Jianjun, classe 1964, è a capo del più grande produttore cinese di Suv, Great Wall Motor. Wei ha rilevato la Great Wall Automobile Industry Company, il predecessore dell’attuale azienda, nel 1990, quando aveva solo 26 anni. Prima di entrare in Great Wall, Wei ha lavorato in una fabbrica di tappeti e in una fabbrica di pompe d’acqua.

9 |Lu Xiangyang (Cina) – 13,2 miliardi

È il cugino di Wang Chaunfu. Lu Xiangyang lavorava presso la People’s Bank of China nel 1995 quando, insieme al cugino ha fondato Byd. Lu gestisce una propria società di investimenti, Youngy Investment Holding Group. Wang e Lu sono oggi entrambi miliardari grazie alle loro partecipazioni nell’azienda.

10 | Shahid Khan (Stati Uniti) – 12,1 miliardi

Ingegnere di professione, Shahid Khan ha acquistato il fornitore di ricambi auto Flex-N-Gate dal suo precedente datore di lavoro nel 1980. Il suo progetto di un paraurti per camion in un unico pezzo è stato la base del suo successo; oggi l’azienda ha 69 stabilimenti in tutto il mondo e oltre 26.000 dipendenti.

Khan è anche proprietario della franchigia Nfl dei Jacksonville Jaguars, acquistati nel 2012, e della squadra di calcio britannica del Fulham, rilevata nel 2013. Insieme al figlio Tony, nel 2019 ha lanciato l’All Elite Wrestling, una federazione di wrestling, concorrente della Wwe di Vince McMahon. È uno dei principali finanziatori di Black News Channel, un canale di notizie via cavo attivo 24 ore su 24, lanciato nel febbraio 2020.