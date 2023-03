I voli privati aumentano in Europa e nel 2022 hanno emesso 3,4 milioni di tonnellate di CO2. Greenpeace: “Vietiamoli”

In tempi in cui si continua a discutere di come rendere la mobilità sempre più sostenibile, il volo privato non è certamente il modo più etico e responsabile di spostarsi. Nonostante ciò, i viaggi realizzati con aerei personali continuano ad aumentare. Secondo un’indagine condotta dalla società olandese di consulenza ambientale Ce Delft per, nel 2022 i voli dei jet privati in Europa sono stati più di 572mila, in aumento del 64% rispetto all’anno precedente, e hanno causato emissioni di CO2 per. Sul podio dei Paesi con il maggior numero di voli effettuati ci sono Regno Unito, Francia e Germania. Subito dopo c’è

Dati e tratte

La ricerca stima che lo scorso anno dal nostro Paese sono partiti 55.624 voli di jet privati, il 61% in più rispetto al 2021 e circa un decimo del totale europeo. Un numero cresciuto di oltre sei volte in soli due anni. Gli aeroporti più frequentati per questo tipo di voli sono stati Milano Linate (8.397 partenze), Roma Ciampino (6.835) e Olbia Costa Smeralda (4.933). Sorprende come la tratta che collega Milano e Roma sia stata una delle più percorse d’Europa, nonostante le due città siano divise da sole tre ore di treno. Ma c’è anche chi ha usato un jet privato per andare da Verona a Brescia, un viaggio di appena 44 chilometri. A livello europeo, invece, la tratta più trafficata è stata Parigi-Londra, con una media di nove voli privati al giorno.

Un disastro ambientale

Numeri che certificano un verodisastro ambientale. Secondo la Federazione Europea per il Trasporto e l’Ambiente infatti i jet privati causano in media emissioni fra le cinque e le 14 volte superiori a quelle dei voli commerciali e 50 volte maggiori rispetto a un viaggio in treno. Numeri alla mano, quelli diffusi da Ce Delft indicano che la quantità media di CO2 emessa da ciascuno dei voli privati effettuati in Europa nel 2022 ha sfiorato le sei tonnellate. Solo in Italia sono state diffuse 266.100 tonnellate, il doppio rispetto a due anni fa.

La petizione di Greenpeace

“Mentre l’Europa e l’Italia sono alle prese con una terribile siccità, la crescita dei voli privati è in totale contrasto con gli allarmi della comunità scientifica, secondo cui occorre ridurre immediatamente le emissioni di CO2 per evitare una catastrofe climatica”, ha commentato Federico Spadini, responsabile della campagna Trasporti di Greenpeace Italia. L’organizzazione ha lanciato una petizione per chiedere al governo italiano la promozione di misure concrete contro la crisi ambientale, fra cui il divieto dei jet privati e l’introduzione del biglietto climatico per un trasporto pubblico più sostenibile e accessibile.

