Lamborghini presenta Reveulto, il primo modello ibrido della sua storia

è il termine dell’anno, nonché termine ultimo verso il futuro delle case automobilistiche. In prossimità del suo 60esimo anniversario,apre il sipario allail suo primo veicolo ibrido ad alte prestazioni. Il nome deriva proprio da un esemplare di toro, riconosciuto in Spagna per essere particolarmente irritabile e focoso. Una tradizione non nuova, che la accomuna con la sua sorella maggiorenonché modello che ha ispirato la super ibrida.

Lamborghini Revuelto, caratteristiche tecniche

Quattro motori che lavorano in perfetta coesione: due delle tre unità elettriche operano sulla parte anteriore della macchina, mentre la terza accompagna il propulsore a combustione V12 da 6.5 litri sul vano posteriore. Per chi ancora crede che una supercar possa perdere di valore con l’elettrificazione, deve sapere che si tratta di un’aggiunta totalmente al servizio delle prestazioni sperate, andando addirittura a migliorarle. Così 1015 CV donano alla Revuelto una velocità massima di 350 km/h e compie l’accelerazione 0-100 km/h in due secondi e mezzo.

Altra componente, tanto ovvia quanto importante, è la batteria: 3,8 kWh possono essere ricaricati tramite cavo, ma si considera che il pacco batterie otterrà linfa vitale grazie all’energia cinetica prodotta dal freno e dall’energia termica prodotta dall’azione del V12. La ricarica può avvenire così in cinque minuti e la supercar può sfrecciare a zero emissioni per un massimo di 10 chilometri ad ogni ricarica.

Design e guida

Aperta la portiera, rigorosamente verso l’alto, l’abitacolo risulta molto più spazioso del modello antecedente, così come il vano anteriore che sembra poter includere l’equivalente di due bagagli a mano: la Revuelto risulta così adibita anche ad una guida più casual, con la differenza che lil tempo per raggiungere all’aeroporto per accompagnare il proprio passeggero si riduce della metà.

La nuova monoscocca in fibra di carbonio ha permesso di ridisegnare i montanti anteriori e dare una migliore visibilità anteriore al pilota. Visibilità anche per il motore, che all’accensione delle luci di stop viene illuminato come se fosse un’opera al museo.

Gli abbinamenti tra le configurazioni della componente ibrida e le configurazioni del propulsore termico portano ad un totale di 13 modalità di guida che si possono modificare tramite i 2 rotori posizionati sul volante: la Lamborghini Revuelto può passare dalle stradine storiche di centro città alla pista da corsa con un gesto di mano.

