Perché Musk e Zuckerberg stanno licenziando le figure più preziose delle loro aziende

Crescendo, ho visto mio padre fare diverse professioni, da distributore di pavimenti in polivinile a libraio indipendente . Si definiva un venditore, ma ho sempre pensato che la sua più grande abilità lavorativa fosse quella di gestire un team di vendita, cosa che ha fatto per diverse aziende globali produttrici di tappeti. Durante i viaggi in auto, lo ascoltavamo rassicurare Helena, scherzare con Bob, discutere di tattiche con Stan e citare Winston Churchill per tirare su Mel.

Il magnate del tessile Roger Milliken era famoso come il capo che aveva cercato di battere Des Brady in una battaglia di citazioni. La sera mi addormentavo al suono del suo racconto a mia madre sulle stranezze e i personaggi della vita d’ufficio.

Quanto conta il middle managment

Con la sua asciutta arguzia scozzese e la vaga sfiducia nell’autorità, mio padre non era quello che si definirebbe un Company Man. Le parole “spiaggia privata” erano praticamente ordini di marcia per violare i confini. Ma la sua curiosità, il suo spirito competitivo e il suo desiderio di aiutare le persone ad arrivare dove volevano, lo resero un ottimo manager.

Il middle management è un ruolo difficile da ricoprire al giorno d’oggi. Molto prima dell’inizio della pandemia, erano i dipendenti più infelici della maggior parte delle aziende. Ora devono fare i conti con i licenziamenti, i budget ridotti e la pressione per raggiungere i loro obiettivi mentre si occupano del benessere emotivo di persone che potrebbero ancora lavorare dalle loro camere da letto. E il loro capo pensa che un bot potrebbe fare il loro lavoro.

Credo nel valore del middle manager, così come pensano pensatori di management come Bill Schaninger di McKinsey, che li ritiene fondamentali per guidare un cambiamento organizzativo su larga scala. Egli è coautore di un nuovo libro sull’argomento che uscirà quest’estate e interverrà al nostro prossimo Future of Work Summit l’1 giugno, il giorno dopo essersi ritirato da McKinsey per iniziare la sua nuova avventura. In un recente articolo, Schaninger e colleghi sostengono che i middle manager non sono tanto un sintomo della burocrazia quanto delle sue vittime.

I “manager” sono una specie particolarmente vulnerabile nella Silicon Valley, dove le startup spesso passano da un caos simile a quello de Il signore delle mosche a sedute lussuose e a una pletora di titoli nuovi e interessanti una volta arrivati i soldi. Quando arrivano i venti contrari, coloro che misurano l’eccellenza in linee di codice potrebbero considerare il livello intermedio come un centro di costo da tagliare.

Zuckerberg e l’efficienza

Un esempio è Mark Zuckerberg di Meta, che ha dichiarato che il 2023 sarà “l’anno dell’efficienza”, un segnale eloquente nel momento in cui la società a capo di Facebook, Instagram e WhatsApp ha già licenziato 11.000 persone l’anno precedente. In effetti, l’azienda quest’anno prevede di chiudere 5.000 posizione aperte e di licenziare altre 10.000 persone.

In un incontro con i dipendenti all’inizio dell’anno, riportato da Command Line, Zuckerberg ha dichiarato: “Non credo che vogliate una struttura manageriale fatta solo di manager che gestiscono i manager, manager che gestiscono i manager, manager che gestiscono le persone che fanno il lavoro”.

Sembra un incubo distopico, o un segno che l’amministratore delegato di Meta potrebbe non avere ben chiaro cosa fanno effettivamente alcuni dei suoi collaboratori. D’altra parte, si tratta di un leader che equipara l’essere ben compreso con l’autocompiacimento, il che non può aver aiutato il morale.

La scuola Musk di middle management

Lo stesso si potrebbe dire di Elon Musk, che è entrato in Twitter twittando che “sembra che ci siano 10 persone che “gestiscono” per ogni persona che codifica”.

Il nuovo ceo di Twitter stava confondendo funzioni operative con la “gestione”? È possibile. Tende a riconoscere l’eccellenza in una forma che gli ricorda se stesso, il che potrebbe spiegare perché dice che è difficile trovare persone a cui delegare. Musk ritiene, inoltre, che ogni manager debba avere le competenze tecniche delle persone che gestisce, anche se gli studi suggeriscono che la formazione sulle capacità di leadership sia più importante. Di certo, i middle manager non sono da biasimare per gli ostacoli, la disinformazione, l’erosione del valore e il caos generale di Twitter negli ultimi mesi. Semmai, la piattaforma avrebbe bisogno di più manager validi.

Invece, a Twitter e altrove, il loro numero è destinato a diminuire. Anche Salesforce, Google e Amazon hanno preso di mira il middle management come area da tagliare. Per certi versi, ciò ha senso. Ma distinguiamo tra coloro che gestiscono le persone e gli amministratori le cui funzioni aggiungono strati di burocrazia.

I grandi middle manager sono i portatori di cultura, i motivatori delle persone, gli agenti del cambiamento. Le persone tendono a lasciare il proprio capo, non il proprio lavoro, e questo fa sì che coltivare capi migliori sia un fattore significativo per il successo di un’azienda.

Nell’ultimo capitolo della carriera di mio padre, gestiva una libreria indipendente con un solo dipendente e alcuni stagisti occasionali. Amava i libri, ma non così tanto. Sembrava più felice quando mostrava a mio figlio come riparare vecchi libri, dispensava consigli di vita alla giovane donna che lavorava alla cassa o sfilava come Mr. Pickwick nella parata cittadina. Come molti grandi manager intermedi, era un insegnante, un mentore e un allenatore. Tutti noi ne avremmo bisogno in questo momento, soprattutto perché la tecnologia trasforma il nostro modo di lavorare.

