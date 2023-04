I 10 paesi con il maggior numero di miliardari: Stati Uniti in testa, Italia settima

Gli ultra-ricchi sono ovunque. I 2.640 miliardari che compaiono nella classifica 2023 di Forbes delle persone più ricche del mondo provengono da 77 paesi o territori di tutto il mondo, rispetto ai 75 dello scorso anno.

Le due nuove aggiunte sono Panama e Armenia, ognuna delle quali ha aggiunto un miliardario: Stanley Motta, un investitore panamense il cui portafoglio di società latinoamericane include la banca panamense Banco General, entra nella lista, così come Ruben Vardanyan, un banchiere d’investimento e politico armeno che ha fatto fortuna in Russia negli anni ’90 e che l’anno scorso ha rinunciato alla cittadinanza russa. Quest’ultimo rientra dopo essere uscito dalla lista del 2022.

In testa gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti sono di nuovo la patria del maggior numero di cittadini miliardari, con 735, lo stesso numero dell’anno scorso. Nonostante quasi 50 americani, tra cui Kanye West e Sam Bankman-Fried, abbiano abbandonato la lista e un’altra dozzina sia morta, quest’anno più di 60 cittadini statunitensi sono entrati per la prima volta tra i miliardari, tra cui LeBron James e Tiger Woods.

Gli Stati Uniti non ospitano più la persona più ricca del mondo, il magnate dei beni di lusso Bernard Arnault, cittadino francese, che ha superato Elon Musk per il titolo. Ma l’America possiede ancora 17 delle 25 persone più ricche del mondo.

Complessivamente, i miliardari statunitensi ha un patrimonio combinato di 4.500 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 4.700 miliardi dell’anno scorso a causa della contrazione dei mercati, del fallimento delle startup unicorno da un miliardo di dollari e dell’aumento dei tassi d’interesse.

Le difficoltà della Cina con la pandemia

La Cina vanta il secondo maggior numero di miliardari, con 495 (esclusi i cittadini di Hong Kong e Macao) che possiedono 1.670 miliardi di dollari. Anche loro hanno avuto un anno negativo: nel 2022, i miliardari cinesi erano 539 e valevano 1.960 miliardi di dollari.

Le politiche zero-covid del paese e la difficile transizione verso un’economia post-pandemia hanno ridotto la crescita economica e colpito i prezzi delle azioni. Anche la crisi del settore immobiliare, causata da un eccesso di immobili dopo decenni di sviluppo ininterrotto, ha pesato sulle prospettive economiche del paese.

Così come il recente giro di vite del Partito Comunista sulle grandi piattaforme tecnologiche. Tra le aziende cinesi che hanno perso il controllo ci sono il magnate delle sigarette elettroniche Xiong Shaoming e Zhao Weiguo, presidente di Tsinghua Unigroup, un’azienda di semiconduttori sostenuta dal governo cinese. Zhao è scomparso dalla circolazione a metà del 2022 ed è stato accusato di corruzione nel marzo 2023.

Il crollo di Gautam Adani e Joachim Ante

L’India, che ha il terzo numero di miliardari, con 169, ha avuto un anno ancora più difficile. Il paese ha guadagnato tre membri della lista, ma i miliardari indiani come gruppo, che ha un patrimonio totale stimato di 675 miliardi di dollari, sono più poveri di 75 miliardi di dollari rispetto al 2022.

La ragione principale di questo calo può essere ricondotta a uno dei più grandi crolli di ricchezza della storia: Gautam Adani, presidente del conglomerato Adani Group, è passato da un patrimonio netto di 90 miliardi di dollari l’anno scorso a 47,2 miliardi di dollari nella classifica di Forbes per il 2023.

Questo dopo che le accuse di frode massiccia e di manipolazione del mercato azionario hanno causato il crollo delle azioni delle sue dieci società dell’Adani Group quotate in borsa. Il crollo di quasi 43 miliardi di dollari di Adani rappresenta più della metà dell’intero calo della ricchezza indiana dall’anno scorso.

La Germania è ancora una volta al quarto posto per numero di miliardari, con 126, in calo rispetto ai 134 dello scorso anno. Tra le diminuzioni degne di nota figurano Joachim Ante, cofondatore della società di giochi Unity Software, e i tre eredi Knauf del gigante dei materiali da costruzione Knauf Gips KG.

La persona più ricca della Germania è Dieter Schwarz (patrimonio netto stimato: 42,9 miliardi di dollari), proprietario del gigante dei supermercati scontati Schwarz Group, che genera un fatturato annuo di oltre 140 miliardi di dollari.

Il recupero degli oligarchi russi

Nonostante la guerra e le sanzioni, i miliardari russi hanno superato il resto dei più ricchi del mondo quest’anno, poiché i più ricchi del Paese hanno per lo più recuperato le perdite subite in seguito all’invasione dell’Ucraina. Quest’anno la Russia conta 105 miliardari, con un patrimonio netto complessivo di 474 miliardi di dollari, rispetto agli 83 miliardi di dollari dello scorso anno.

Gli oligarchi russi hanno per lo più recuperato la ricchezza perduta. Dei 105 miliardari russi contati da Forbes, 25 di loro sono rientrati, cioè hanno saltato l’elenco dell’anno scorso dopo essere stati presenti in quello precedente. Nel 2021, i miliardari russi erano 117, per un valore collettivo di 584 miliardi di dollari.

Questo perché l’anno scorso, quando Forbes ha completato la lista per il 2022, il mercato russo era congelato e le previsioni degli analisti per le aziende erano pessime. Un anno dopo, le sanzioni hanno colpito duramente l’economia russa, ma la ripresa globale dei prezzi delle materie prime, determinata in gran parte dall’invasione e dalle successive restrizioni, ha rafforzato le entrate di alcune aziende.

Il magnate dei fertilizzanti Andrey Melnichenko, con un valore stimato di 25,2 miliardi di dollari, è il più ricco della Russia. Ha visto aumentare il suo patrimonio rispetto agli 11,1 miliardi dell’anno scorso, grazie al suo gigante dei fertilizzanti EuroChem e all’impennata dei prezzi dei fertilizzanti a seguito della guerra.

Altri hanno recuperato le loro fortune: il magnate del petrolio Vagit Alekperov (+10 miliardi di dollari), il magnate dell’acciaio Alexey Mordashov (+7,7 miliardi di dollari) e il magnate del nichel Vladimir Potanin (+6,4 miliardi di dollari).

Ecco i 10 paesi con il maggior numero di miliardari:

#1. Stati Uniti

735 miliardari (contro i 735 dell’anno scorso)

Patrimonio netto totale: 4,5 trilioni di dollari (in calo di 200 miliardi di dollari)

La persona più ricca: Elon Musk, patrimonio netto: 180 miliardi di dollari

#2. Cina

495 miliardari (contro i 539 dell’anno scorso)

Patrimonio netto totale: 1,67 trilioni di dollari (in calo di 300 miliardi di dollari)

La persona più ricca: Zhong Shanshan, 68 miliardi di dollari

#3. India

169 miliardari (contro i 166 dell’anno scorso)

Patrimonio netto totale: 675 miliardi di dollari (-75 miliardi di dollari)

La persona più ricca: Mukesh Ambani, 83,4 miliardi di dollari

#4. Germania

126 miliardari (contro i 134 dell’anno scorso)

Patrimonio netto totale: 585 miliardi di dollari (-23 miliardi di dollari)

La persona più ricca: Dieter Schwarz, 42,9 miliardi di dollari

#5. Russia

105 miliardari (rispetto agli 83 dell’anno scorso)

Patrimonio netto totale: 474 miliardi di dollari (+154 miliardi di dollari)

La persona più ricca: Andrey Melnichenko, 25,2 miliardi di dollari

#6. Hong Kong

66 miliardari (contro i 67 dell’anno scorso)

Patrimonio netto totale: 350 miliardi di dollari (-33 miliardi di dollari)

La persona più ricca: Li Ka-shing, 38 miliardi di dollari

#7. Italia

64 miliardari (contro i 52 dell’anno scorso)

Patrimonio netto totale: 216 miliardi di dollari (+21 miliardi di dollari)

La persona più ricca: Giovanni Ferrero, 38,9 miliardi di dollari

#8. Canada

63 miliardari (contro i 64 dell’anno scorso)

Patrimonio netto totale: 245 miliardi di dollari (-63 miliardi di dollari)

La persona più ricca: David Thomson e famiglia, 54,4 miliardi di dollari

#9. Taiwan (pari merito)

52 miliardari (contro i 51 dell’anno scorso)

Patrimonio netto totale: 136 miliardi di dollari (-15 miliardi di dollari)

Le persone più ricche: Lin Shu-hong, Zhang Congyuan (7,8 miliardi di dollari ciascuno)

#9. Regno Unito (pari merito)

52 miliardari (rispetto ai 50 dell’anno scorso)

Patrimonio netto totale: 202 miliardi di dollari (+2 miliardi di dollari)

Persona più ricca: James Ratcliffe, 22,9 miliardi di dollari

#10. Brasile

51 miliardari (contro i 62 dell’anno scorso)

Patrimonio netto totale: 160 miliardi di dollari (-27 miliardi di dollari)

La persona più ricca: Vicky Safra, 16,7 miliardi di dollari

