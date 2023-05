Attesa per l’Euroderby Milan-Inter: il valore delle rose in campo supera il miliardo di euro

Milan-Inter: il valore delle rose premia i rossoneri

Il momento tanto atteso è ormai alle porte. Almeno per due giorni – partendo proprio da domani sera – Milano è pronta a dividersi e ad accogliere in quella che da sempre è stata considerata la ‘Scala del calcio’ (lo stadio San Siro),Un match che, dopo esattamente 20 anni, deciderà nuovamente in 180 minuti (tempi supplementari e rigori permettendo) chi staccherà il biglietto per la finale di Champions League. Un biglietto che, come abbiamo già evidenziato, varrà la bellezza di almeno 15,5 milioni di euro

Con i sogni scudetto infranti già da settimane, svaniti definitivamente con la vittoria aritmetica del Napoli di Luciano Spalletti – che ha scucito il tricolore proprio dalle maglie dei rossoneri, Milan-Inter sarà anche la sfida di due rose e di due brand internazionali dall’ingente impatto economico, capaci – nonostante le varie vicissitudini societarie degli ultimi anni – di tornare a splendere a livello mondiale e ad avvicinarsi a quelli che, per certi versi, vengono ricordati come i ‘tempi d’oro’. Quelli che inevitabilmente riportano all’euroderby di 20 anni fa che, regalò la qualificazione al Milan, poi laureatosi campione d’Europa a discapito della Juventus.

LEGGI ANCHE: “Napoli campione d’Italia: uno scudetto d’oro da quasi 100 milioni di euro”

Provando quindi a restituire un pronostico basato esclusivamente su valori economici, il Milan parte leggermente in vantaggio quando si analizza il valore delle rose. Secondo i dati di Transfermarkt, è la seconda rosa più preziosa della Serie A dietro al Napoli, con un valore pari a 547,25 milioni di euro, poco più rispetto ai 534,45 milioni di euro riportati dall’Inter di Steven Zhang. Un vantaggio, peraltro, conquistato proprio in questa stagione. Al 15 agosto 2022, infatti, la rosa dei nerazzurri valeva 610 milioni di euro (+12,4% rispetto a oggi), quella dei rossoneri invece 521,55 milioni di euro (-4,9% rispetto a oggi). Attenzione però.

Con ogni probabilità e almeno per il match d’andata, il Milan non potrà fare affidamento sul suo calciatore di maggior valore: Rafael Leao. Solo lui, infatti, porta in dote alla rosa dei rossoneri 80 milioni di euro. Quindi, almeno per i primi 90 minuti, è 0 a 1 Inter.

Il raddoppio

Un altro aspetto da tenere in considerazione è legato inevitabilmente al valore del brand. Aspetto che condiziona anche l’appeal di svariati campioni. Qui l’Inter raddoppia, perché secondo l’ultima classifica di Brand Finance ‘Football 50 2022’ – risalente allo scorso maggio – il brand nerazzurro è il secondo più prezioso in Italia dopo la Juventus, con un valore pari a 495 milioni di euro, in crescita del 30%.

Occhio però, anche se i rossoneri si sono posizionati dietro i cugini con un valore pari a 269 euro milioni di euro, tuttavia il brand Milan è risultato quello che è cresciuto di più in Italia e in Europa, come dimostra l’aumento del 76% in un solo anno. Quindi 0 a 2 Inter, ma calcio di rigore all’ultimo minuto per il Milan. Ed è solo l’andata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.