Chi sono i 5 calciatori più pagati a Euro 2024: in testa Cristiano Ronaldo

Sono diversi i calciatori che hanno già conquistato i riflettori a Euro 2024: dal giovane campione di casa, Jamal Musiala, al fuoriclasse francese Kylian Mbappé. Fino all’intramontabile Cristiano Ronaldo, autore di un nuovo record: grazie al match giocato contro la Repubblica Ceca, è diventato l’unico calciatore ad aver partecipato a sei Europei. Una storia iniziata con l’edizione di casa del 2004, poi persa in finale contro la sorprendente Grecia.

All’epoca il portoghese aveva lasciato da poco più di un anno lo Sporting Lisbona per vestire la maglia del Manchester United. Fu Sir Alex Ferguson a convincere la società a spendere 19 milioni di euro per l’allora 18enne Ronaldo, la cifra più alta mai pagata da un club inglese per un ragazzo della sua età. Il primo dei tanti record della sua carriera.

Euro 2024, i calciatori più pagati: guida sempre CR7

Probabilmente ‘all’ultimo ballo’ con il suo Portogallo (anche se il Mondiale sarà tra i suoi obiettivi), CR7, pur non essendo tra i giocatori di maggior valore a Euro 2024, rimane comunque l’atleta (non solo il calciatore) più pagato al mondo secondo Forbes, avendo guadagnato 260 milioni di dollari nel 2023, grazie soprattutto al contratto con l’Al-Nassr, che gli ha portato 200 milioni. Dietro di lui troviamo Mbappé. Il francese, fresco di nuovo contratto con il Real Madrid (che gli è valso un bonus alla firma di 164 milioni di dollari), nel 2023 ha guadagnato 110 milioni, di cui 90 dalla sua ex squadra, il Paris Saint-Germain, cifra che gli è valsa il titolo di atleta under 25 più pagato al mondo.

Al terzo posto di questa classifica troviamo Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse del Belgio, secondo Forbes, nel 2023 ha guadagnato 39 milioni di dollari, di cui 35 dal suo club, il Manchester City. Peraltro, nelle ultime settimane, il centrocampista, in una dichiarazione al portale belga Hln, ha schiacciato l’occhio all’Arabia Saudita. “Alla mia età devo pensarci, sono tanti soldi. Se giocassi lì per due anni, potrei guadagnare una quantità incredibile di soldi”, ha dichiarato. Se dovesse veramente trasferirsi in Arabia, il centrocampista potrebbe scalare diverse posizioni in classifica.

I 5 calciatori più pagati a Euro 2024

Di seguito la classifica dei cinque giocatori più pagati di Euro 2024. Tutte le cifre sono espresse in dollari.

1 | Cristiano Ronaldo

Guadagni: 260 milioni

Nazionale: Portogallo

2 | Kylian Mbappé

Guadagni: 110 milioni

Nazionale: Francia

3 | Kevin De Bruyne

Guadagni: 39 milioni

Nazionale: Belgio

4 | Harry Kane

Guadagni: 36 milioni

Nazionale: Inghilterra

5 | Robert Lewandowski

Guadagni: 34 milioni

Nazionale: Polonia

Gli assenti

Non sono in classifica due calciatori europei tra i più pagati. Stiamo parlando di Karim Benzema (106 milioni di dollari), che ha lasciato la nazionale francese ormai diversi anni fa, e Erling Haaland (58 milioni di dollari), che non è riuscito a qualificarsi con la Norvegia.

I calciatori non europei

Al di fuori dell’Europa, i calciatori più pagati sono il fuoriclasse argentino Lionel Messi (135 milioni di dollari), impegnato peraltro nella Copa America, il campione brasiliano Neymar Jr. (108 milioni di dollari), che non potrà sfidare Messi a causa di un infortunio, e le stelle africane Mohamed Salah (53 milioni di dollari) e Sadio Mané (52 milioni di dollari).

