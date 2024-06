Chi sono i calciatori di maggior valore a Euro 2024. Tra gli italiani spicca Barella

L’attesa è ormai finita e le stelle di Euro 2024 sono pronte a sfidarsi. Dall’intramontabile Cristiano Ronaldo, pronto probabilmente a mettere in scena il suo ultimo ballo con il suo Portogallo, fino ad arrivare a Kylian Mbappé, fresco di nuovo contratto con il Real Madrid e di benedizione social da parte proprio del campione di Madeira. Una staffetta esemplare del cambiamento generazionale che andrà in scena nei prossimi giorni. Anche perché saranno tanti i campioni che illumineranno questa nuova edizione con le loro giocate.

Euro 2024: i calciatori di maggior valore

Tralasciando l’aspetto meramente tecnico, saranno diversi i calciatori di maggior valore al mondo che si sfideranno in questi giorni a Euro 2024. Esclusi per ovvi motivi Cristiano Rolando, valutato da Transfermarkt 15 milioni di euro pur essendo, secondo Forbes, lo sportivo più pagato al mondo, ed Erling Haaland (a causa della non partecipazione della sua Norvegia), i calciatori europei con una valutazione di almeno 100 milioni di euro, valgono complessivamente 1,440 miliardi di euro.

Cifra spinta soprattutto dall’Inghilterra, la nazionale di calcio di maggior valore al mondo, che piazza ben 5 giocatori in questa particolare classifica. Stiamo parlando di Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka, Declan Rice ed Harry Kane. Peraltro, è proprio Bellingham ad aggiudicarsi, insieme al suo nuovo compagno di club Mbappé, il titolo di calciatore europeo di maggior valore con la cifra di 180 milioni di euro.

La classifica di chi vale almeno 100 milioni di euro

cifre espresse in milioni di euro

Jude Bellingham: 180

Kylian Mbappé: 180

Phil Foden: 150

Bukayo Saka: 140

Florian Wirtz: 130

Declan Rice: 120

Jamal Musiala: 120

Rodri: 120

Eduardo Camavinga: 100

Aurélien Tchouaméni: 100

Harry Kane: 100

E gli italiani?

Per ritrovare un calciatore della nostra Nazionale, dobbiamo scendere fino a Nicolò Barella, che vale secondo Transfermarkt 80 milioni di euro. Dietro di lui i suoi compagni di club dell’Inter. Stiamo parlando di Alessandro Bastoni (70 milioni di euro) e Federico Dimarco (50 milioni di euro) che chiude il podio tra gli italiani.

