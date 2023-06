Il Manchester City è il brand di calcio di maggior valore al mondo. Juventus prima italiana

Photo by Mike Hewitt – Getty Images

In attesa di sfidare, sabato 10 giugno, l’Inter in finale di Champions League,dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan può festeggiare un nuovo ‘trofeo’. O meglio, un nuovo record: essere, per la prima volta nella sua storia, iÈ questo il responso più importante che arriva dalla ‘ Football 50 2023 ‘, l’ormai tradizionale classifica di Brand Finance che analizza appunto il valore economico dei brand delle squadre di calcio.

Il regno del Manchester City

Avendo conquistato il titolo di brand di calcio di maggior valore al mondo grazie a una stima pari a 1,56 miliardi di dollari (il massimo storico), il Manchester City è riuscito nell’impresa di mettere fine all’impero del Real Madrid, che durava da ben quattro anni. I blancos, infatti, sono scivolati al secondo posto della classifica con un valore pari a 1,51 miliardi di di dollari (nel 2022 era di 1,76 miliardi di dollari).

“Il Manchester City ha realizzato un’impresa straordinaria superando il Real Madrid e diventando il brand di calcio di maggior valore al mondo”, ha commentato Hugo Hensley, Head of Sports Services di Brand Finance. “Ormai da un decennio, la squadra ha esercitato il proprio dominio nel calcio inglese, conquistando anche quattro titoli di Premier League nelle ultime cinque stagioni. Inoltre… sta ponendo le basi per quella che dovrebbe essere un’iconica finale di Champions League del 2023 contro l’Inter”, ha aggiunto.

Peraltro, oltre ad aver visto crescere il suo brand del 34% dalla pandemia, il City è anche il club che vanta le entrate più alte nella classifica di quest’anno. “Un fattore chiave nella sua ascesa al vertice”, spiega il report di Brand Finance.

Le squadre inglesi dominano la top 10

Anche se il Barcellona chiude il podio con un valore stimato pari a 1,42 miliardi di dollari, è senza dubbio la Premier League a comandare la top 10 della classifica. Oltre al Manchester City, infatti, ritroviamo il Manchester United (1,412 miliardi di dollari), il Liverpool (1,411 miliardi di dollari), l’Arsenal (940 milioni di dollari), il Tottenham (931 milioni di dollari), e, infine, il Chelsea (893 milioni di euro), recentemente acquisito da Todd Boehly.

E le italiane?

Fuori dalla top 10, è ancora il brand Juventus (all’11° posto) il primo tra le squadre italiane, con un valore pari a 655 milioni di dollari (nel 2022 però era pari a 818 milioni di dollari). L’Inter invece si posiziona al 14° posto con un valore pari a 528 milioni di dollari. Quasi tre volte in meno rispetto ai rivali del City.

Sale al 15° posto il Milan, che per il secondo anno consecutivo si aggiudica il titolo di brand di calcio più in rapida crescita (il suo valore è infatti aumentato del 33% rispetto al 2022 arrivando a quota 371 milioni di dollari). Secondo brand più in rapida crescita il Napoli che è balzato dal 27° al 18° posto. Il suo valore economico è cresciuto del 31% arrivando a quota 249 milioni di dollari. Nella top 30 entra anche la Roma. Il brand giallorosso è salito dall’29° al 21° posto, con un valore pari a 212 milioni di dollari.

