I Denver Nuggets campioni Nba: è il primo titolo per il proprietario miliardario Stan Kroenke

Secondo le stime di Forbes, il patrimonio netto in tempo reale del proprietario dei Nuggets, Stan Kroenke, si attesterebbe a 12,9 miliardi di dollari. Cifra che lo rende la 139ª persona più ricca del mondo. Kroenke, magnate immobiliare sposato con l’erede miliardaria di Walmart, Ann Walton Kroenke, ha costruito uno ampio portafoglio sportivo. La sua holding, Kroenke Sports & Entertainment, infatti, controlla anche i Los Angeles Rams della NFL, i Colorado Rapids della NHL, la MLS Colorado Rapids e l’Arsenal, club della premier League inglese. Da quando è socio di maggioranza, l’Arsenal ha vinto quattro FA Cup, gli Avalanche hanno vinto due Stanley Cup, i Rapids hanno vinto una sola MLS Cup e i Rams hanno vinto il Super Bowl LVI. Kroenke vanta anche un importante portafoglio immobiliare, principalmente nei centri commerciali al dettaglio intorno ai negozi Walmart.

In cifre

1.071 dollari. Era questo il prezzo del biglietto (si tratta del più economico) per assistere al match di lunedì sera alla Ball Arena di Denver, secondo i dati di TicketiQ. In poco tempo però il prezzo medio del biglietto ha superato i 3.200 dollari, diventando in assoluto il più costoso nella storia dei Nuggets. È importante precisare però che è comunque inferiore di oltre mille dollari rispetto al prezzo medio del biglietto della partita dello scorso tra Golden State Warriors e Boston Celtics: 4.248 dollari. In quel caso il prezzo iniziale era di 1.098 dollari.

Sullo sfondo

I Nuggets hanno dominato contro i Los Angeles Lakers nelle finali della Western Conference arrivando così alla finals dell’Nba. Hanno annientato le stelle dei Lakers, settima teste di serie, e hanno spinto il suo più grande giocatore, LeBron James, miliardario e quattro volte campione Nba, a prendere in esame l’ipotesi del ritiro. I Nuggets erano andati vicini alla conquista del titolo nel 1978, nel 1985, nel 2009 e nel 2020, quando la squadra ha perso nelle finali della Western Conference. Gli Heat, ottava testa di serie della Eastern Conference, erano gli sfavoriti dei playoff dell’Nba del 2023, eppure hanno battuto al primo turno i Milwaukee Bucks e hanno sconfitto i New York Knicks e i Boston Celtics.

