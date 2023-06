Arriva lo Xiaomi 13 Ultra: il nuovo smartphone cinese con fotocamera Leica

Nel 2010era una giovane startup di Pechino fondata da. Oggi l’azienda di Pechino è una multinazionale che offre al mercato mondiale prodotti per la smarthome, la mobilità, l’intrattenimento e, ovviamente, gli smartphone. Secondo le indagini di Canalys, nel primo trimestre 2023 è statoa livello mondiale.

Per la cronaca, Lei Jun è diventato miliardario ed è considerato lo Steve Jobs cinese, sia per l’ammirazione che ha sempre mostrato verso le idee di Jobs, sia per la sua ossessione sulla qualità dei prodotti che l’azienda propone agli utenti. Grazie ad un accordo di esclusiva con la tedesca Leica, iconico marchio della fotografia, arriva nel mercato lo Xiaomi 13 Ultra, case in metallo, finitura in pelle, peso 227 grammi.

Lo smartphone si presenta come oggetto di lusso e sembra una fotocamera “vestita” da smartphone con i vantaggi della leggerezza, della velocità e della portabilità. Davide Lunardelli, head of marketing Xiaomi Italia sintetizza così il posizionamento: “Lo scatto di Xiaomi 13 Ultra è quello che ci porta a parlare il vero linguaggio della fotografia. Vale a dire più ottiche e meno software, più ritratti personali che zoom estremi. Lavorando con Leica – con loro abbiamo una esclusiva di lungo termine – abbiamo creato un ponte inedito tra fotocamera e smartphone. Una nostra fan ha comprato il 13 Ultra dicendo che adesso possiede finalmente una Leica leggera e tascabile”.

Tra i vari tools innovativi che hanno ci hanno portato gli smartphone di nuova generazione, il comparto delle immagini si è imposto di gran lunga su tutti gli altri. E non a caso. Oggi sul web trionfano piattaforme come Tik Tok, Instagram, Youtube che nutrono letteralmente di immagini e di video. Il comparto ottico del nuovo smartphone prevede quattro fotocamere di cui la principale dotata di un sensore da un pollice e di una apertura variabile, una precisione nanometrica che incorpora nell’obiettivo otto lenti Leica e si avvicina notevolmente al limite ottico.

In poco più di un decennio il marchio Xiaomi, quotato al Main Board della Borsa di Hong Kong, ha raggiunto una consistente notorietà grazie alla differenziazione dei prodotti legati al brand e all’apertura di una serie di Mi Store, in Italia sono già 23.

La più recente iniziativa per creare fidelizzazione è l’apertura di Casa Xiaomi a Milano, accanto alla Pinacoteca Ambrosiana, in cui è possibile vivere l’ esperienza offerta dai prodotti prima del loro acquisto o semplicemente seguire una serie di eventi aperti al pubblico.

