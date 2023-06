Cambio ai vertici per Alibaba: il miliardario taiwanese Joseph Tsai sarà il nuovo presidente

Il gigante cinese dell’e-commerceha annunciato un cambio ai vertici e la nomina di un nuovo presidente esecutivo e di un nuovo ceo. L’operazione non era pianificata ed è stata annunciata in un momento di rallentamento della crescita e caratterizzato da una concorrenza spietata.

Secondo le dichiarazioni dell’azienda e i documenti pubblici, Daniel Zhang, veterano di Alibaba, lascerà la carica di presidente e amministratore delegato del gruppo a settembre e si dedicherà alla guida della divisione cloud computing del gruppo. Il vicepresidente esecutivo e miliardario Joseph Tsai è stato nominato nuovo presidente esecutivo di Alibaba, mentre Eddie Wu, ora presidente delle divisioni commerciali Taobao e Tmall, diventerà il ceo.

I motivi dell’annuncio

Il passo indietro inaspettato di Zhang, che ha guidato il titano dell’e-commerce per otto anni, arriva mentre Alibaba deve affrontare una miriade di sfide. La crescita delle vendite è rallentata a una sola cifra nel contesto della vacillante ripresa economica cinese, dopo che all’inizio di quest’anno sono state abolite la maggior parte delle restrizioni legate alla Covid. I concorrenti, tra cui Pinduoduo, società del miliardario Colin Zheng Huang, si sono fatti strada in modo aggressivo utilizzando una strategia a basso costo per attirare i consumatori.

Alibaba, con sede a Hangzhou, ha risposto in parte con una serie di rinnovamenti organizzativi. A marzo, il gigante tecnologico ha annunciato l’intenzione di dividersi in sei unità più piccole e di permettere a ciascuna di esse di cercare finanziamenti indipendenti. La revisione potrebbe in teoria consentire di rispondere più rapidamente alle opportunità del mercato, in quanto ogni unità può ora prendere le proprie decisioni. È anche ampiamente considerata come un passo per placare le autorità di regolamentazione anti-monopolio, preoccupate per l’eccessiva influenza di Alibaba sul mercato.

Con la nuova organizzazione, il ramo del cloud computing, di cui l’uscente Zhang è presidente e amministratore delegato, sta cercando di quotarsi in Borsa già l’anno prossimo. Tra le altre unità che intendono quotarsi in borsa figurano la divisione logistica Cainiao e la catena di negozi di alimentari Freshippo.

L’ultima apparizione di Jack Ma

Le dimissioni di Zhang arrivano mentre il cofondatore e miliardario di Alibaba Jack Ma sta tornando gradualmente sotto i riflettori del pubblico, dopo aver trascorso anni in sordina e viaggiando all’estero in un periodo fortemente repressivo per l’intero settore internet in Cina. Sabato Ma è apparso a Hangzhou per parlare con insegnanti e studenti che partecipavano a una gara di matematica organizzata da Alibaba. Si tratta della sua seconda apparizione nella Cina continentale quest’anno.

Il magnate ha lasciato la carica di presidente di Alibaba nel 2019 e da allora si dedica alla filantropia. In occasione di una recente conferenza tecnologica tenutasi a Parigi, il presidente di Alibaba Michael Evans ha dichiarato che Ma trascorre più tempo in Cina e “tiene a questa azienda oggi come quando ha iniziato”.

Il miliardario ha anche avuto colloqui interni con i dirigenti di Alibaba a maggio, secondo i media locali Late Post. Secondo quanto riferito, Ma ha detto che la concorrenza è diventata aspra e che l’azienda dovrebbe agire rapidamente. Ma ha esortato Alibaba a prestare maggiore attenzione alla sua piattaforma Taobao, dove i piccoli commercianti spesso vendono i prodotti a un prezzo più basso.

