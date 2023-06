Il miliardario Jack Ma torna a farsi vedere in pubblico. Ma come insegnante

Fatti principali

Sabato, Ma ha partecipato alla fase finale di una competizione matematica globale organizzata da Alibaba nella città cinese orientale di Hangzhou, dove ha sede il gigante di Internet.

Secondo quanto riferito, ha trascorso il tempo a parlare con concorrenti e insegnanti, secondo una dichiarazione della Damo Academy, sussidiaria di Alibaba, e ha discusso della “comprensione della matematica” con i finalisti.

L’apparizione segue la prima lezione di Ma come professore in visita all’Università di Tokyo lunedì scorso, quando è stato relatore a un seminario di due ore su “innovazione e imprenditorialità”.

L’Università di Tokyo ha affermato che la sessione, offerta in collaborazione con il Tokyo College, si è concentrata sulla filosofia di gestione e su come gli studenti possono raggiungere il successo in futuro.

Il discorso di Ma, che ha attirato studenti da paesi tra cui Giappone, Cina, India e Malesia, ha attinto alla “ricca esperienza e alla conoscenza pionieristica dell’imprenditorialità e dell’innovazione” del miliardario, ha aggiunto l’università.

Background

, il miliardario cofondatore del colosso dell’e-commercee una delle persone più ricche della Cina, sembra stia lentamente tornando alla vista del pubblico dopo anni passati a nascondersi ed evitare i riflettori per aver infastidito l’élite politica di Pechino. Le sue rare apparizioni suggeriscono però che stia tornando alle sue radici di educatore piuttosto che rivendicare la sua posizione di titano degli affari.

Jack Ma è uno degli uomini d’affari asiatici più riconoscibili ed è stato uno dei miliardari più schietti ed esuberanti della Cina. È quasi scomparso nel 2020 dopo aver criticato le autorità di regolamentazione e Pechino ha represso la grande tecnologia. La posizione e il benessere di Ma sono stati oggetto di intense speculazioni da allora e il miliardario ha mantenuto un profilo insolitamente basso e si è ritirato dai suoi impegni di lavoro.

Quando è scomparso per la prima volta dalla vista del pubblico, molti hanno ipotizzato che fosse stato arrestato dalle autorità o che fosse stato punito da Pechino per le sue critiche esplicite. Rapporti successivi suggeriscono che abbia trascorso un periodo significativo all’estero – secondo quanto riferito Ma ha vissuto a Tokyo per un po’ ed è stato avvistato in Tailandia e in Europa – e secondo quanto riferito Ma è tornato in Cina a marzo, anche se non è chiaro se abbia intenzione di rimanere o per quanto tempo.

Citazione

Il presidente di Alibaba Michael Evans ha affrontato le voci ancora vorticose che circondano il leader rappresentativo dell’azienda alla conferenza Viva Tech di Parigi la scorsa settimana, secondo quanto riferito da CNBC. “Be’, prima di tutto Jack è vivo. Sta bene, è felice. È creativo”, ha detto Evans. “Insegna in un’università di Tokyo, trascorre più tempo in Cina”, ha aggiunto. Evans ha affermato che Jack Ma rimane il maggiore azionista di Alibaba, il che, a suo dire, dimostra che si preoccupa ancora profondamente del business. “Si preoccupa tanto di questa azienda oggi come lo ha fatto quando ha iniziato. E mi aspetto che continuerà così finché Alibaba e Jack Ma saranno qui”, ha detto Evans.

A cosa guardare

Mentre Ma sembra tornare lentamente alla vista del pubblico, molti dei suoi impegni sembrano avere più a che fare con l’istruzione che con gli affari. Quando è tornato in Cina a marzo, Ma avrebbe visitato una scuola di Hangzhou, dove ha parlato delle sfide che l’intelligenza artificiale pone all’istruzione. Anche gli altri impegni pubblici e i ruoli pubblicizzati di Ma sono legati all’istruzione e sono al di fuori della Cina continentale. Oltre che come visiting professor presso l’Università di Tokyo, gli incarichi universitari di Ma includono lezioni all’African Leadership University in Ruanda e l’Università di Tel Aviv in Israele e una cattedra onoraria presso l’Università di Hong Kong.

La valutazione di Forbes

24,4 miliardi di dollari. È quanto Forbes stima il patrimonio di Ma. Cifra che lo rende la 66a persona più ricca del mondo. Ma è un ex insegnante di inglese e una volta era la persona più ricca della Cina, ma ora è il settimo cinese più ricco nella lista dei miliardari di Forbes. Gran parte della fortuna di Ma è legata ad Alibaba, che ha cofondato nel 1999 e da allora è cresciuta fino a diventare una delle più grandi aziende di e-commerce al mondo. Detiene anche una partecipazione nel colosso fintech Ant Group.

