La storia di Jimmy Rane, il magnate del legno che è diventato miliardario travestendosi da cowboy

è l’unico miliardario dello stato americano dell’Alabama, nel sud-est degli Stati Uniti. Già questo basterebbe a caratterizzarlo come un profilo interessante. Nel corso della sua vita, però, Rane è stato in grado di distinguersi anche nel business e nel marketing, unendo questi due settori per creare dal nulla, o quasi, un’azienda che nel 2022 ha registrato 2 miliardi di dollari di entrate e gli permette di avere un patrimonio stimato dain circa

Rane è fondatore e amministratore delegato di Great Southern Wood Preserving, un’azienda che produce ponti, recinzioni e altri prodotti in legno trattato ed è tra le più importanti del settore negli Stati Uniti.

La storia di Jimmy Rane

Senza il coraggio, la visione e il gusto del rischio di Rane, oggi il paesino di Abbeville, qualche migliaio di abitanti, non godrebbe di tutti i benefici portati dalla Great Southern Wood Preserving alla comunità. Una comunità che la famiglia Rane non ha mai abbandonato e che già dagli anni ’50, ricorda Forbes, era stata aiutata a prosperare da Tony, il padre di Jimmy. Nonostante la sua espansione imprenditoriale, Jimmy non ha mai spostato l’azienda dal luogo in cui è nato e cresciuto e in cui la sua famiglia vive da generazioni.

E pensare che il miliardario, oggi 76enne, intraprese la sua avvenuta nel business del legname trattato per ragioni a metà tra il caso e il dramma. Nel 1970 rilevò quella che oggi è Great Southern Wood Preserving quando gli allora proprietari, genitori della sua prima moglie, morirono in un incidente d’auto. Da giovane studente di legge, cercò di mediare tra le varie posizioni sul destino del terreno e delle attrezzature di quella piccola impresa. Il risultato finale fu che proprio Jimmy si ritrovò tutto tra le mani e dovette decidere il da farsi.

Sull’orlo della bancarotta

Al tempo l’azienda non viveva una situazione prospera: era un semplice impianto di trattamento del legname da cortile, vicino alla bancarotta. Inoltre Jimmy era nel pieno degli studi universitari e gli affari non rientravano nel suo ambito di formazione. Tanto è vero che per anni Rane gestì l’azienda come piccola attività secondaria, mentre esercitava la professione di avvocato. Finché, in un secondo momento, decise di dedicarsi a tempo pieno a quell’azienda che cominciava a far intuire un potenziale interessante.

Prima di sviluppare il business, era però necessario salvare quella piccola impresa a gestione famigliare. Jimmy chiese un prestito da 5.000 dollari alla Bank of Abbeville nel 1971, proprio per evitare la fine dell’attività, a fronte di appena 22mila dollari di entrate in quell’anno. In una lenta e costante risalita, con l’aiuto del fratello, Jimmy riuscì a guadagnarsi un ruolo sempre più centrale nell’industria dei prodotti derivati da legname trattato.

Yella Fella

Per imprimere ancora di più il proprio marchio nella mente dei consumatori fu decisiva un’intuizione di marketing. Ispirato da un caso di studio in cui si era imbattuto durante un breve corso alla Harvard Business School, ecco spuntare Yella Fella, un cowboy completamente vestito di giallo che combatte il crimine, interpretato dallo stesso Rane in una serie di spot televisivi andati in onda in ​​tutto il sud degli Stati Uniti tra il 2004 e il 2012, ancora visibili su YouTube.

I numeri del 2022, per Great Southern Wood Preserving, tratteggiano l’immagine di un gigante americano e internazionale. Le entrate ammontano a 2 miliardi di dollari, con circa 1.900 dipendenti e 15 strutture di trattamento in 12 stati americani. L’ultimo è stato acquisito a novembre 2021 in Kentucky, a suggellare i primi 50 anni di vita di Great Southern Wood Preserving.

LEGGI ANCHE: La storia di Justin Kan, il fondatore di Twitch che ha portato al successo “la peggiore idea possibile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.