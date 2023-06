Investimenti digitali e progetti sostenibili. Così l’ente sloveno per il Turismo promuove le bellezze del territorio

Articolo tratto dal numero di giugno 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

L’ente sloveno per il Turismo ha messo la sostenibilità ambientale e l’innovazione al centro della propria strategia per affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione. Un comparto in rapida trasformazione dopo la pandemia, che anticipa o segue i nuovi trend di viaggio dettati dalle esigenze dei consumatori moderni.

Digitale e innovazione: i due settori chiave

Riconoscendo l’importanza dei social media e dell’ambiente digitale, l’ente sta investito oltre il 50% delle risorse nelle attività promozionali nella sfera digitale e ha ottenuto negli anni risultati molto significativi.

Il digitale è diventato il settore trainante per raggiungere un pubblico ampio e diversificato ed è cruciale soprattutto per connettersi al pubblico più giovane. L’obiettivo dell’ente sloveno del Turismo è quello di portare innovazione in un comparto che ha bisogno di una visione chiara e concreta di come le destinazioni vogliano oggi attrarre i turisti.

I progetti per promuovere l’enogastronomia locale

Da sempre attento allo sviluppo del marketing digitale, vanta oggi numeri importanti: il portale slovenia.info, con oltre 6,1 milioni di visitatori e 14 milioni di pagine viste, rappresenta un punto di riferimento per i viaggiatori che desiderano scoprire le bellezze del paese. Inoltre, l’ente ha sviluppato il portale Taste Slovenia per promuovere l’enogastronomia locale, vero tesoro da scoprire.

Tecnologia e social media

I social media, con quasi un milione di follower su tutte le principali piattaforme, rappresentano un canale fondamentale, su cui ogni mese vengono pubblicati circa 600 post, creando un’esperienza coinvolgente per il pubblico. “La sostenibilità, l’aumento del valore aggiunto e la gestione dei flussi turistici sono sfide che devono essere affrontate con un approccio innovativo”, dice Aljoša Ota, direttore dell’ente sloveno per il Turismo – Italia.

“A tal proposito, ci siamo distinti per il progetto ‘I feel Nft’, che collega la tecnologia blockchain e gli Nft al mondo del turismo. In collaborazione con la destinazione delle Alpi Giulie, abbiamo infine presentato, nel corso dell’ultima edizione del World Travel Market di Londra, una collezione esclusiva di non fungible token. Oltre a un souvenir digitale, gli Nft sono validi anche come biglietto d’ingresso alla Ultimate Sensory Adventure nelle Alpi Giulie, da maggio 2023. Questa iniziativa all’avanguardia dimostra come l’ente stia utilizzando l’innovazione come leva di marketing territoriale”.

