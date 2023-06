“Domande a sfondo sessuale alle candidate”: le accuse alla società di investimenti di Bill Gates

Aspetti principali

Secondo quanto dichiarato al Journal da alcune donne che hanno preferito rimanere anonime, alle candidate a lavorare alla Gates Ventures sarebbe stato chiesto se avessero mai avuto malattie sessualmente trasmissibili, se avessero fatto spogliarelli, se avessero guardato materiale pornografico o se avessero foto intime sul telefono.

Concentric Advisors , la società che ha condotto i colloqui, ha dichiarato al Journal di non aver mai posto domande sulla storia sessuale e di non aver trattato in modo diverso i candidati di sesso maschile e femminile, affermazioni contestate dai candidati per lavorare in Gates Ventures.

Sullo sfondo

Secondo quanto riportato giovedì dal Wall Street Journal, gli addetti al processo di selezione del personale di Gates Ventures. Non è la prima accusa di questo genere rivolta al cofondatore di Microsoft o ai suoi collaboratori.

Nel 2021, il 67enne Gates ha annunciato il divorzio dalla moglie Melinda, con cui ha lavorato per 27 anni. Il miliardario ha ammesso di aver “commesso degli errori” e di aver causato “molto dolore” a causa del suo comportamento durante il matrimonio. Un portavoce di Gates ha confermato nel 2021 che il miliardario ha avuto una relazione extraconiugale con un’impiegata di Microsoft e, secondo quanto riferito, il miliardario avrebbe perseguitato numerose altre sue dipendenti del gigante tecnologico.

Gates ha anche dovuto affrontare una forte pressione mediatica per essersi incontrato più volte con l’ormai defunto Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. Dopo che i loro rapporti d’affari si sono inaspriti, Epstein avrebbe cercato di ricattare Gates dopo aver scoperto la sua relazione con una donna russa di 20 anni, 30 anni più giovane di Gates. Secondo Pitchbook, Gates Ventures ha investito in aziende alternative alla carne come Beyond Meat, Impossible Foods e Just Egg, oltre che in diverse aziende di guida autonoma ed energia alternativa.

Il patrimonio di Gates

Gates è la quinta persona più ricca del pianeta e ha un patrimonio 118 miliardi di dollari. È stato l’uomo più ricco del pianeta per gran parte del periodo 1995-2017.

