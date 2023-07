Come questa startup progetta metaversi cambiando i paradigmi del mondo del lavoro

Articolo tratto dal numero di giugno 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Tutte le aziende, dalle startup ai colossi, devono adattarsi in tempi brevi a prevedere gli orientamenti del mercato e a sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. In caso contrario, i concorrenti innovano prima e loro restano indietro, costrette a rincorrere. Adattamento, rapidità e propulsione innovativa sono elementi che, per caratterizzare un’azienda, devono riflettersi prima nel suo team. Lo sa bene XMetaReal, metaverse company con quartier generale in Svizzera, specializzata nella creazione di metaversi: dall’architettura alla progettazione, produzione e delivery di esperienze immersive, con un target che guarda sia ai consumatori che alle imprese.

Il fondatore

“XMetaReal è una realtà nuova in un mercato giovanissimo, ma non mi considero certo uno startupper”, dice il fondatore e ceo, Vittorio Zingales, imprenditore seriale, laureato in informatica, con oltre 20 anni di esperienza in ambito multimedia, education e tecnologia. “Avevo circa 30 anni quando ho fondato la mia prima azienda. Le ho dedicato tempo e passione per oltre 20 anni, fino a farla diventare uno dei leader nel settore del digital learning”. Oggi con XMetaReal, che ha una vision moderna e una cultura basata sulla fluidità, Zingales sta costruendo un’azienda con un’impronta del tutto nuova. “La passione è la stessa che avevo da ragazzo, ma con un know-how e un’esperienza che mi fanno abbattere i vecchi paradigmi e processi decisionali top-down e mi avvicinano a ciò che oggi serve alle persone per sentirsi coinvolte nel lavoro”.

La cultura del lavoro

Il sistema di gestione del personale che si è sviluppato nel XX secolo è infatti lontano dalle sfide che si pongono oggi alle aziende. “Prevalgono ancora idee di bonus e aumenti legati alla valutazione annuale della performance”, continua Zingales. “Oggi, invece, le necessità sono quelle di una maggiore flessibilità e di un miglior equilibrio fra vita e lavoro. Non mi riferisco solo allo smart working: parlo di un modo nuovo di gestire le persone e la loro parte emotiva, di un’organizzazione fluida, moderna, coesa, con una cultura aziendale sana. Riusciamo a tradurre in pratica questo concetto quando le persone si sentono apprezzate, sicure, a proprio agio e sanno di avere ampie opportunità di crescita. Infondere determinati comportamenti e poi lasciare liberi di metterli in atto rende i team altamente responsabilizzati. Non si tratta di un passaggio semplice per un’azienda, richiede tempo, convinzione e un cambiamento totale di mentalità da parte dei manager. Alleggeriamo politiche e procedure da gerarchie inutili che rallentano il lavoro e ingabbiano la creatività. Le persone hanno il potere di scegliere e un team felice della propria cultura aziendale è il mezzo più efficace per arrivare dove si vuole”.

All’interno di XMetaReal i collaboratori possono lavorare secondo processi fluidi. Un incontro in presenza avviene solo se necessario o se è un piacere e il collante di processi e successi è il concetto di fiducia. “Se le persone si fidano della visione dell’imprenditore, vuol dire che credono nel progetto”, dice Zingales. “Di conseguenza, sono coinvolte a livello emotivo e psicologico. Creiamo un legame maggiore tra vita e lavoro, che aiuti la crescita professionale e rafforzi la lealtà verso il brand. Nella mia idea di azienda, lavorerò per far diventare i miei collaboratori imprenditori di XMetaReal, offrendo a tutti quote dell’impresa”.

Progetti

Un aspetto importante e di ulteriore innovazione è la forte correlazione tra l’idea di organizzazione e l’idea di prodotto che XMetaReal porta avanti. “Abbiamo costruito un team multidisciplinare di esperti e creativi nel metaverso, come advisor, progettisti, content creator, modellatori 3D, 3D artist e sviluppatori xr. Sono professionisti che portano avanti la nostra digital value chain in diversi ambiti di applicazione: brand awareness e loyalty, meta-canalità, eventi e stand digitali, ufficio virtuale, workspace e digital twin dei processi produttivi, employee experience come talent acquisition e reclutamento. Stiamo realizzando, inoltre, vari progetti, alcuni di grande importanza, nell’ambito dello sport, dell’innovazione e del social entertainment”.

Eventi virtuali

Abbracciando l’aspetto della condivisione, XMetaReal ha ideato e organizzato diversi eventi gratuiti sul metaverso per il mondo corporate. È il caso del roadshow in tutta Italia Time to Metaverse, un format che raggruppa manager di diverse aziende e li accompagna nello sperimentare come il metaverso può supportarli su diversi bisogni aziendali. E il più grande evento in Italia sul metaverso: il Metaverse Generation Summit, che si terrà il 14 dicembre a Milano, nella location La Pelota. Una giornata di ispirazione, con oltre 1.000 partecipanti, che permetterà di scoprire le evoluzioni future del web 3.0 mettendo al centro, come sempre, le persone.

