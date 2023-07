Bard arriva in Italia (e in italiano) con diverse nuove funzionalità

I nuovi aggiornamenti

Dopoancheè disponibile in Italia e in italiano aggiungendo anche delle nuove funzionalità. Ad annunciarlo è proprio Google attraverso un post nel suo blog . Per gli utenti è da ora possibile collaborare con Bard in più di 40 lingue, tra cui – oltre all’italiano – arabo, cinese, tedesco, hindi e spagnolo. Bard è ora accessibile in molti più Paesi, inclusi il Brasile e tutta l’Europa. “In linea con il nostro approccio ambizioso e responsabile all’IA”, si legge nella nota di, “ci siamo confrontati proattivamente con esperti, legislatori ed enti regolatori riguardo a questa espansione. E mentre rendiamo Bard disponibile sempre in più Paesi e più lingue, continueremo a seguire i nostri Principi sull’IA, a incorporare i feedback degli utenti, e ad adottare misure per proteggere i dati e la privacy delle persone”.

Con i nuovi aggiornamenti sarà possibile ascoltare le risposte di Bard. “Questa novità”, spiegano dal colosso Tech, “sarà utile in particolare se volete sapere la pronuncia corretta di una parola o se volete ascoltare una poesia o un racconto. Per ascoltare le risposte di Bard è sufficiente scrivere un prompt e selezionare l’icona dell’altoparlante”. Inoltre, sarà possibile cambiare il tono e lo stile delle risposte di Bard in base a cinque opzioni diverse: semplice, lunga, corta, professionale o informale.

Per aumentare la produttività Bard permetterà inoltre di fissare, organizzare e modificare le conversazioni. “Sappiamo che poter rivedere i prompt è una parte importante delle interazioni con Bard, perciò abbiamo aggiunto nuovi modi per fissare e rinominare le vostre conversazioni”, continua la nota. “Quando iniziate una conversazione, vedrete le opzioni per fissare, rinominare e riprendere le conversazioni recenti nella barra laterale. Ad esempio, se chiedete a Bard di suggerirvi idee per scegliere uno sport all’aperto per l’estate, potrete rivedere i suggerimenti anche in un secondo momento”.

Bard inoltre si arricchisce delle funzionalità di Google Lens. “Se volete più informazioni su una foto”, si legge, “o trovare ispirazione per una didascalia, ad esempio un messaggio di ringraziamento per un regalo, ora potete caricare immagini nei prompt e Bard le analizzerà per aiutarvi. Questa funzionalità è ora disponibile in inglese e verrà presto estesa ad altre lingue”. Infine, gli utenti potranno inviare le interazioni con Bard attraverso i link di condivisione.

