Dall’arte dell’ospitalità alle esposizioni temporanee, la nuova stagione dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi

Sul lungomare di Forte dei Marmi , di fronte alla chilometrica spiaggia che accoglie gli stabilimenti balneari più eleganti della Versilia, si trova un gioiello dell’ospitalità recentemente rinnovato e ampliato. L’, cinque stelle deldi proprietà di, è unvocato al design e all’arte, in cui il lusso discreto concede agli ospiti un’atmosfera intima, quasi come fosse ancora una dimora privata.

La struttura che lo ospita, infatti, è una residenza in stile Liberty di inizio ‘900. Storicamente frequentata dall’alta società e dalla famiglia Savoia, il suo nome è una dedica a George Gordon Noel Byron, poeta e politico inglese che era solito recarsi nel Granducato di Toscana, sua patria elettiva. Oggi, la struttura ospita due ristoranti completamente rinnovati e due differenti aree con camere e suite dallo stile contemporaneo, accompagnate da un servizio esclusivo di conciergerie, una grande piscina esterna e un suggestivo giardino all’italiana.

L’area del Sasso all’Hotel Byron

Con una nuova ala su tre piani chiamata il Sasso, per la stagione 2023 l’Hotel Byron accoglie i suoi ospiti con due anime distinte. La prima è quella della villa storica, dove si trovano 29 camere e suite, mentre l’edificio appena inaugurato, realizzato in pietra locale con terrazzamenti verdi e lamelle lignee che donano un piacevole ritmo alla facciata, accoglie 18 nuove suite.

Pavimenti in legno, spazi ampi e luminosi caratterizzano le nuove camere, con colori caldi e accenti pastello che richiamano le nuance delle dimore aristocratiche di un tempo. All’insegna del made in Italy, ogni stanza ha il suo carattere e un design unico fatto di pezzi realizzati su misura, tessuti pregiati e biancheria da letto in cotone biologico italiano. Le suite, affacciate sullo sfondo della Alpi Apuane o sul mare, si presentano con decori diversi tra loro, mentre le due penthouse (di cui una si trova nella struttura della Villa) hanno delle affascinanti terrazze che scrutano l’orizzonte del Mar Tirreno.

“L’ampliamento della struttura è riuscito a conservare l’anima del Byron. Intima e sofisticata, con i fasti del passato che convivono in un modo così contemporaneo, dall’animo cosmopolita”, racconta Salvatore Madonna. “La nuova ala del Sasso si integra perfettamente alla Villa, creando un insieme armonioso dove tutto concorre ad arricchire l’esperienza dell’ospite”.

I ristoranti del Byron

I clienti dell’Hotel Byron hanno a disposizione due ristoranti: L’Onda a bordo piscina e il fine dining La Magnolia. L’offerta gastronomica è interamente nelle mani dell’executive chef beneventano Marco Bernardo, con esperienza al George V, Four Seasons Hotel di Parigi e nella cucina tristellata del Dorchester a Londra, guidata da Alain Ducasse. Le origini campane emergono nelle proposte della carta, bilanciandosi con una visione internazionale e ricette contemporanee, realizzate con il meglio delle materie prime locali.

A La Magnolia sono due i menu degustazione a disposizione degli ospiti: il primo di quattro portate tutte dedicate al mare, il secondo, di sei portate, aggiunge anche i sapori della terra tipici delle Alpi Apuane. Tra i must, le linguine di Gragnano con ragù di arselle, salicornia e aglio affumicato e l’agnello nero massese servito con zucchine in fiore e menta, valgono da soli la visita in struttura. Particolare attenzione è riservata anche al servizio del pane, con i taralli napoletani, la focaccia versiliese e il pane di Vinca tipico della provincia di Massa Carrara, cotto a legna come da tradizione.

L’Onda accoglie invece proposte più internazionali a pranzo, mentre alla sera è dedicato al racconto enogastronomico delle tradizioni toscane, con grande spazio al territorio della Versilia.

L’arte contemporanea, dalla tavola alla mostra Pop Up

L’arte del buon gusto non va in scena solamente a tavola. Appassionato e fine conoscitore degli artisti più celebri ed emergenti, Salvatore Madonna ha da sempre cercato di integrare l’esposizione di opere negli spazi interni ed esterni dell’Hotel Byron. Come Pop Up, la mostra che fino al 31 agosto 2023 porta in Versilia le opere selezione dalla SAV Gallery di Los Angeles. Fotografie, tele a olio e acrilico e sculture in legno e cemento si amalgamano con il fascino elegante dell’hotel grazie alla selezione di Stefania Arrivabene, curatrice e founder della galleria americana.

“La collaborazione con Stefania è stata entusiasmante. Le sue radici italiane e il grande lavoro di ricerca trova nel Byron una location d’elezione per rendere l’arte vera protagonista. Da Los Angeles a Forte dei Marmi”, svela Salvatore Madonna. Da Andrea Basteris a Stefano Casati, passando per Lily Piper e Roberta Boffo, le opere in mostra possono essere visitate tutti i giorni tra le 11:00 e le 13:00 insieme a un addetto della Galleria. Per vivere il lusso dell’ospitalità italiana e il meglio dell’arte contemporanea in una location d’eccezione.

