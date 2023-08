L’azienda famigliare che da oltre 40 anni si fa portavoce delle ricette della Sardegna

Articolo tratto dal numero di agosto di Forbes Small Giants. Abbonati!

Il Savoiardo, storico dolce piemontese, ha messo solide radici in Sardegna durante il periodo del regno sabaudo. Nell’isola dei centenari ha assunto una sua precisa identità nel corso dei secoli. A Fonni la tradizione legata a questo biscotto caratteristico è da sempre molto radicata. Da tre generazioni la famiglia Masini custodisce ricette, sapori e segreti di questa dolce prelibatezza. Un’avventura imprenditoriale nata nella cucina di casa e che oggi ha assunto una dimensione internazionale.

La storia

Nel 1982 la famiglia Masini ha fondato il primo nucleo dell’azienda e alla fine del decennio ha registrato il marchio Savoiardone di Sardegna. Oggi lo stabilimento si trova a Fonni e Tipico – La Buona Sardegna è il brand con cui la famiglia Masini si presenta con i suoi prodotti sui mercati nazionali ed esteri. Accanto al Savoiardone di Sardegna ecco il pane carasau e il pane guttiau, la fregula tostata, i malloreddus. Prodotti che non hanno certo bisogno di presentazioni per la loro grande popolarità. Autentici ambasciatori del gusto e della Sardegna.

Il respiro internazionale

Il segreto del successo dell’azienda nuorese, radici regionali e respiro internazionale, è tutto nella capacità di dimostrarsi semplice e straordinaria al tempo stesso. Da tre generazioni, in azienda vengono usate le stesse ricette di famiglia e la ricerca degli ingredienti è fondamentale per mantenere alta la qualità. Ogni mattina migliaia di uova fresche da allevamenti a terra, provenienti da tutta la Sardegna, vengono sgusciate da sapienti mani tecnologiche. Insieme a zucchero e farina sono gli ingredienti fondamentali dei soffici Savoiardoni. Così si ottengono questi prodotti tipici apprezzati sul mercato nazionale ma amatissimi grazie all’e-commerce anche dalla platea internazionale.

“Crediamo che genuinità, semplicità e passione siano gli ingredienti giusti per far conoscere i nostri prodotti anche nei luoghi più lontani della nostra terra”, sottolinea Pietro Masini, responsabile commerciale di Tipico. “Quello italiano è un brand che funziona, tutto il food tricolore necessità di arrivare oltreoceano”. Da Tipico l’onore di rappresentare l’Italia nel mondo, attraverso la cultura del buon cibo e dell’alimentazione, viene vissuto anche come una grande responsabilità da portare avanti con impegno e costanza nel settore bakery. Per questo Tipico e i suoi prodotti da forno dolci e salati sono presenti in tutte le principali fiere ed esposizioni nazionali e internazionali: veri e propri ambasciatori del made in Italy e di tutti i valori che la tradizione porta con sé. Così storie e tradizioni, profumi e sapori della terra dei centenari conquistano i palati più esigenti anche dall’altra parte del globo.

Tradizione e innovazione

Ma Pietro, Marco e Carlo Masini, i giovani manager che rappresentano la terza generazione nell’azienda di Fonni, sanno che non ci si può fossilizzare sul passato e che se pur ci troviamo di fronte a un marchio storico bisogna vivere nel contemporaneo. Questo spiega la visione moderna e internazionale di Tipico. La sua capacità di non tradire le radici ma di tenere al tempo stesso presenti nuove esigenze e abitudini dei consumatori, anche in cucina. A fronte di una sempre maggiore richiesta di soluzioni culinarie semplici e veloci, allo stesso tempo gustose e adatte a qualsiasi regime alimentare, ecco quindi le proposte della Buona Sardegna.

Il caso più eclatante è proprio il Savoiardone di Sardegna, il prodotto di punta dell’azienda. Sui mercati online e offline accanto alla versione classica viene proposta una nuova declinazione del biscotto tradizionale grazie a una ricetta ideata proprio per il tiramisù. In vendita c’è anche il Kit Tiramisù, per chi si vuole cimentare nella realizzazione del dessert italiano più amato del mondo in soli dieci minuti e cinque semplici passaggi. La dimostrazione pratica di come si può esportare il made in Italy e i suoi prodotti più tipici purché proposti in una chiave contemporanea e di facile utilizzo.

Sostenibilità

Da Tipico genuinità e tradizione camminano di pari passo con la sostenibilità, tema a cui la famiglia Masini dedica da sempre grande attenzione nella convinzione che l’eccellenza passi necessariamente attraverso un approccio responsabile verso tutte le fasi della produzione. Ecco perché non viene trascurato nessun passaggio: dalla scelta delle materie prime alle relazioni con i soggetti interni ed esterni al processo. Tutto il ciclo produttivo è una filiera attenta alle esigenze dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente, merito di una policy aziendale etica e condivisa. Così la Buona Sardegna è poi pronta a conquistare le tavole di tutto il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.