Nvidia non si ferma più: il fatturato cresce del 101% e vola a 13,5 miliardi di dollari

Trimestrale d’oro per Nvidia

Ieri, a mercati chiusi, Nvidia ha reso noti i risultati finanziari relativi al secondo trimestre del 2023. Al 30 luglio la società ha riportato un fatturato pari a 13,51 miliardi di dollari, in crescita del 101% rispetto a un anno fa e dell’88% rispetto al trimestre precedente.

L’utile per azione si è attestato a 2,48 dollari, in aumento dell’854% rispetto a un anno fa e del 202% rispetto al trimestre precedente.

A spingere i conti di Nvidia è soprattutto l’area data center, che comprende la sua unità di intelligenza artificiale. Quest’area, infatti, ha riportato ricavi record a 10,32 miliardi di dollari, in crescita addirittura del 171% rispetto allo scorso anno.

Nvidia ha anche affermato di aspettarsi vendite per 16 miliardi di dollari nel trimestre in corso, al di sopra della proiezione degli analisti di 12,6 miliardi di dollari.

Al momento, le azioni Nvidia sono previste in crescita di oltre il 9%.

La citazione

“Una nuova era informatica è iniziata. Le aziende di tutto il mondo stanno passando dal calcolo generico al calcolo accelerato e all’intelligenza artificiale generativa”, ha affermato Jensen Huang, fondatore e ceo di Nvidia. “Durante il trimestre, i principali fornitori di servizi cloud hanno annunciato enormi infrastrutture Nvidia H100 AI. I principali fornitori di software e sistemi IT aziendali hanno annunciato partnership per portare l’intelligenza artificiale Nvidia in ogni settore. È iniziata la corsa per adottare l’intelligenza artificiale generativa”, ha aggiunto.

Nvidia e gli azionisti

Durante il secondo trimestre, Nvidia ha restituito 3,38 miliardi di dollari agli azionisti sotto forma di 7,5 milioni di azioni riacquistate per 3,28 miliardi di dollari e dividendi in contanti.

Alla fine del secondo trimestre, la società aveva 3,95 miliardi di dollari rimanenti nell’ambito dell’autorizzazione al riacquisto di azioni.

Il 21 agosto 2023, inoltre, il consiglio di amministrazione ha approvato un ulteriore buyback per 25 miliardi di dollari, senza scadenza.

Nvidia pagherà il prossimo dividendo trimestrale in contanti di 0,04 dollari per azione il 28 settembre 2023 a tutti gli azionisti registrati al ​​7 settembre 2023.

Battute le previsioni

I dati riportati da Nvidia hanno difatti superato le aspettative. Secondo FactSet, infatti, le stime degli analisti erano di un fatturato pari a 11,2 miliardi di dollari e di un utile per azione di 2,08 dollari.

Il rally di Nvidia

Essendo il più grande produttore della tecnologia dei chip che alimenta l’intelligenza artificiale generativa, Nvidia nell’ultimo anno è andata incontro a un rally esponenziale, sia nei conti, sia in Borsa. Dal 24 agosto 2022, infatti, le azioni Nvidia sono infatti andate incontro a un aumento del 171%. Inoltre, la sua capitalizzazione di mercato è esplosa da meno di 300 miliardi di dollari a oltre mille miliardi di dollari dollari negli ultimi 10 mesi, facendola entrare nel club delle sole sei aziende con una capitalizzazione di mercato superiore ai mille miliardi di dollari.

