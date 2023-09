Da Lecce la quindicesima tappa di Forbes Small Giants per dare voce alle pmi pugliesi

Connettersi attraverso i capitali

arriva a Lecce per la sua quindicesima tappa. Continua il viaggio dialla scoperta delle eccellenze italiane. L’appuntamento, realizzato con, si è tenuto in Puglia, presso il. L’evento è stato moderato da, giornalista di Forbes ed executive editor del progetto Small Giants, ed è iniziato con i saluti di, presidente di Confindustria Piccola Industria Lecce, che ha sottolineato l’importanza dell’evento organizzato da Forbes per dare voce alle imprese del territorio.

La prima tavola rotonda ha riguardato la connessione delle aziende attraverso i capitali. Sono intervenuti Luca Memoli, senior associate di Elite e responsabile del centro sud Italia; Filippo Surace, ceo di Cube Labs, che ha parlato dell’importanza di aprire i capitali per la ricerca scientifica; Marta Bonati, country manager di Ebury, che ha messo in evidenza i bisogni delle pmi nel panorama internazionale.

Small Giants: i servizi alle pmi

Il secondo panel ha ospitato le grandi aziende che contribuiscono a sostenere le pmi. Michele Balice, capoarea sud di Banca Ifis, ha fornito una fotografia delle aziende medie e piccole nella provincia leccese. Michela Rubegni, marketing director Eu di Alibaba.com, ha invece illustrato gli strumenti che impattano sul business dei piccoli e medi attori locali, aiutandoli a superare le principali barriere alle esportazioni. Davide Nestola, business manager di N&C, ha approfondito i settori in cui le imprese dovrebbero investire maggiormente ai fini della competitività: security e cybersecurity, datacenter, sistemi multimediali e di realtà aumentata, sistemi di virtualizzazione, storage e supercalcolo, Iot. Infine, Fioravante Totisco, amministratore unico di CdsHotels, ha parlato dell’importanza di sviluppare un legame con il territorio in cui le imprese operano.

Storie di imprenditoria pugliese

L’ultima tavola rotonda ha dato voce agli imprenditori locali, i piccoli giganti pugliesi. Fabio Montinaro, amministratore di Sudgas, che ha sottolineato l’importanza di promuovere iniziative di formare le persone alla tutela dell’ambiente e sensibilizzarle sulle problematiche del recupero e dello smaltimento dei rifiuti. Ivan De Masi, chief marketing officer di Reco 3.26, che ha parlato di intelligenza artificiale e machine learning. Antonella Gravili, procuratore di Gravili, che ha spiegato le iniziative per garantire la sicurezza nei cantieri. A concludere Alex Loprieno, fondatore di WeShort, che grazie alla sua passione per il cinema ha fondato una startup che punta a espandersi sempre di più, senza dimenticare il legame con il territorio leccese.

