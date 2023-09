Oxford è la migliore università d’Europa. Anche quattro italiane nella top 100

L’Università di Oxford è il migliore ateneo d’Europa. È questo il più importante responso che arriva da QS che, per la prima volta in assoluto, ha dato vita alla È questo il più importante responso che arriva da QS che, per la prima volta in assoluto, ha dato vita alla classifica delle migliori università del vecchio continente . Una classifica che, come evidenzia la stessa società, valuta le università in base alla reputazione internazionale, alla quantità e impatto della ricercar prodotta, alle risorse dedicate all’insegnamento, all’internazionalizzazione e ai risultati occupazionali. Peraltro, sono 106 le università che non erano mai state inserite in una classifica di QS.

Migliori università d’Europa: domina il Regno Unito

Prima di scoprire come si sono classificate le nostre università, è importante evidenziare che è il Regno Unito a dominare la classifica, vantando 107 atenei in classifica su 690 in totale. Seguono la Turchia e la Germania, con rispettivamente 73 e 53 atenei. Quarto posto per l’Italia che piazza, invece 51 università, una in più rispetto alla Francia che si ferma a quota 50.

“Sebbene il Regno Unito rimanga il paese di spicco, soprattutto grazie all’importanza globale di Oxbridge (crasi di Oxford e Cambridge) e ai suoi influenti legami nel campo della ricerca, l’eccellenza permea l’intero continente europeo. I nostri dati evidenziano diversi punti di forza: dall’attrazione di talenti internazionali — docenti, ricercatori e studenti — alla creazione di potenti alleanze di ricerca e alla qualità dei laureati, apprezzati dai datori di lavoro internazionali”, dichiara Ben Sowter , vicepresidente di QS.

Guardando, infatti, alle prime cinque migliori università europee, la classifica parla inglese. Se, infatti, l’ETH di Zurigo spezza il dominio del Regno Unito, piazzandosi al secondo posto con un punteggio totale pari a 99.4 su 100, dal terzo al quinto posto il dominio non si ferma. Con appunto l’Università di Cambridge a chiudere il podio (con 98.7 punti), l’Imperial College di Londra (97.6), e l’UCL (97.5).

E l’Italia?

L’unica università italiana presente nelle prime 50 posizioni è il Politecnico di Milano che conquista la 47esima posizione. Posizionandosi, peraltro, tra le prime università in Europa e prima in Italia per Employer Reputation, un indicatore che valuta le opinioni dei datori di lavoro a livello globale, su come le università formano i laureati per il mondo del lavoro. Tra le prime cento università QS inserisce anche altri tre atenei italiani: la Sapienza (65°), l’Università di Bologna (78°) e l’Università di Padova (89°). Tra le prime escluse dalla top 100 invece ritroviamo il Politecnico di Torino (112°), e la Statale di Milano (114°).

