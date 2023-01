L’anno delle Maldive: per i World Travel Awards sono la migliore destinazione al mondo

Articolo tratto dal numero di gennaio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

One&Only Reethi Rah – Atollo di Malé

La bella isola

Resort TreeHouse Drone Pool FamilyPool Drone Grandbeach villa living room Grand sunset residence private dining Maldives tropical coconut coco milk

Immerso in giardini lussureggianti su un’isola privata, una delle più grandi dell’atollo, la ‘Bella isola’ (traduzione del nome in Dhiveni), il resort offre un’esperienza tailor made. Le raffinate e spaziose ville sulla spiaggia e over the water, disegnate dall’archistar Jean-Michel Gathy, con splendida vista sull’oceano, sono dotate di ogni comfort. A coronare una vacanza da sogno, 12 spiagge incontaminate di sabbia bianca e sei chilometri di costa da esplorare, una Spa firmata Espa, e un’ampia scelta di sport acquatici, esperienze ed escursioni su misura. Fiore all’occhiello dell’offerta enogastronomica è Botanica with Matthew Kenney, il concept creato con lo chef fondatore del Food Future Institute, la prima accademia culinaria di cibi crudi. Grazie all’orto del resort, Matthew ha creato un menu con ingredienti locali come i funghi ostrica reale, la zucca estiva e i fiori di banana. Da gustare nell’Orchid House. Chi ama la cucina giapponese può scegliere il ristorante costruito sull’acqua Tapasake, mentre quello sulla spiaggia Fanditha serve piatti mediorientali e champagne. One&Only Reethi Rah mette poi a disposizione video on demand di esperti trainer con cui allenarsi in villa in tutta privacy. Con la possibilità di averli al resort, per tenersi in forma e sperimentare innovativi corsi fitness.

oneandonlyresorts.com

The Emerald Collection – Atollo di Raa

Una scelta green

Faarufushi Faarufushi Faarufushi

A pochi mesi dall’inaugurazione di Emerald Faarufushi Resort & Spa, affiliato a The Leading Hotels of the World, il gruppo italiano guidato dalla famiglia Scarapicchia offre un’esperienza di island hopping con la struttura sorella Emerald Maldives Resort & Spa, portando a un totale di 20 le esclusive Family Beach Villa. A 40 minuti di idrovolante da Malé, chi sceglie una vacanza itinerante nei due resort cinque stelle lusso, distanti 20 minuti di barca, può contare su ville di 280 mq con piscina privata, patio e accesso diretto al mare. A disposizione degli ospiti, grazie alla formula signature del brand Deluxe All-Inclusive, diversi ristoranti con cucine internazionali, attività acquatiche e sportive (fra cui campi di padel e tennis). Vincitore per due anni di seguito nella categoria Leading Luxury Villa Resort delle Maldive ai World Travel Awards 2022 – dove l’arcipelago è stato eletto migliore destinazione al mondo – grazie al recente restyling Emerald Maldives Resort & Spa eleva ulteriormente i propri standard, fra i migliori per famiglie con il Dolphin Kids Club. L’approccio particolarmente attento alla sostenibilità del Gruppo Emerald Collection assicura soggiorni con un minimo impatto ambientale grazie all’impianto di desalinizzazione e imbottigliamento dell’Emerald Water sull’isola, alle attività per la ripopolazione dei coralli e alla protezione della fauna marina. it.emerald-maldives.com

Joali Being – Atollo di Raa

Joali

Canapes Mojo Grand Beach Pool Villa Opv

Sull’isola di Bodufushi, a breve distanza di idrovolante dall’aeroporto di Malé, con una foresta selvaggia ancora intatta, il resort, costruito seguendo i principi del biophilic design, vanta architettura e design perfettamente integrati con la natura per raggiungere l’armonia, eliminando le vibrazioni negative e migliorando il flusso energetico dell’isola. Joali Being è l’inizio di un viaggio di trasformazione. Dal rilassamento alla dieta personalizzata, qui si fa un percorso di benessere individuale che attinge sia alla scienza sia alle antiche tradizioni. I programmi, da cinque notti a tre settimane, comprendono trattamenti, terapie ed esperienze che si connettono alla natura generosa per ritrovare salute e felicità. Qui per ogni ospite viene stilato un programma personalizzato per illuminare un percorso di rinnovamento e scoperta di sé. Un ritiro in un luogo di grande bellezza, che mira al ripristino di forza e vitalità, chiarezza mentale e benessere, equilibrio ormonale, riequilibrio del peso, sonno ristoratore. Cibi e bevande, sapientemente curati dai nutrizionisti, si possono consumare su un banco di sabbia privato oppure immersi nella giungla, e perfino in una casa sull’albero. Oltre che nelle tre cucine d’autore del ristorante Flow, vincitore del Restaurant and Bar Design Award 2022. Tutte le ville hanno vista mare con piscina privata, maggiordomo, aria condizionata, sistemi Bang & Olufsen, telefono Idd e WiFi, doccia a pioggia esterna. joali.com/joalibeing

Como Cocoa Island – Atollo di Maalifushi

Maggiordomo & champagne

Maldives hawsbill turtle Candlelit Beach Dinner One bedroom water villa with pool living room

Le 33 suite e ville sull’acqua sembrano le tipiche dhoni maldiviane, leggermente curve, ormeggiate su una passerella di legno che si protende sulla laguna. Il design spazioso ed elegante evoca sia l’orizzonte aperto, sia un senso di privacy, permettendo agli ospiti l’accesso al mare dalla terrazza. Nelle Loft Water Villas, l’orizzonte sembra estendersi all’infinito fuori dalla terrazza solarium privata, mentre l’oceano scorre oltre le finestre, dal pavimento al soffitto. Le ville sull’acqua si trovano su un molo appartato e privato, ognuna con piscina. Durante la giornata si può pescare, guardare i delfini giocare durante una crociera con lo yacht privato al tramonto, puntare la prua verso l’atollo di Ari e iniziare la ricerca degli squali balena. Per pranzo, ci si può fermare su un’isola disabitata o su una striscia di sabbia bianca circondata da acque turchesi, per godere un picnic gourmet. Serviti da un maggiordomo dedicato che non farà mancare lo champagne ghiacciato. Per il benessere, Como Cocoa Island è uno dei ritiri Como Shambhala più amati, grazie ai trattamenti riservati agli ospiti nella massima privacy. Così come Como Shambhala Cuisine e il programma su misura di piatti con ingredienti freschi e salutari. In poche parole, qui si vivono le Maldive più esclusive, che si scelga Como Cocoa Island o Como Maalifushi. comohotels.com/maldives/como-cocoa-island

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.