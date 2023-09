OpenAi in trattativa per vendere azioni: valutazione della società fino a 90 miliardi di dollari

Aspetti principali

L’accordo consentirà ai dipendenti di vendere le proprie azioni, invece di emetterne di nuove da parte di OpenAi, ha riferito il Journal, citando diverse fonti.

Una valutazione di 80 o 90 miliardi di dollari farebbe di OpenAi – che è una società privata – una delle startup con la valutazione più alta, unendosi alla schiera di ByteDance, proprietaria di TikTok , e a SpaceX e superando aziende come Shein e Canva.

, e a SpaceX e superando aziende come Shein e Canva. OpenAi potrà guadagnare più di 1 miliardo di dollari di entrate nel corso del prossimo anno con la vendita dell’accesso a una versione di ChatGPT di qualità superiore e alla tecnologia che ne è alla base, come ha riferito Reuters il mese scorso.

A margine

OpenAi, la società di intelligenza artificiale che ha creato ChatGPT , sta discutendo di una potenziale vendita di azioni che la valuterebbe tra gli 80 e i secondo il Wall Street Journal, circa tre volte la valutazione di gennaio , mentre la corsa all’intelligenza artificiale si fa sempre più accesa.

Secondo il Journal, OpenAi è sostenuta in larga misura da Microsoft, che possiede il 49% della società. All’inizio di quest’anno, la multinazionale statunitense ha ampliato il suo investimento, investendo altri miliardi in OpenAi, e ha iniziato a integrare la tecnologia Ai nel suo motore di ricerca Bing, nel tentativo di competere con Google.

Sullo sfondo

Il prodotto principale di ChatGpt-OpenAi è stato lanciato lo scorso novembre ed è diventato rapidamente uno dei programmi di intelligenza artificiale più popolari. Nel giro di una settimana dal lancio, ha attirato un milione di utenti iscritti che hanno potuto utilizzarlo gratuitamente mentre il prodotto era in fase di “anteprima”.

Le persone possono usare ChatGpt gratuitamente, ma OpenAi ha introdotto anche ChatGPT+ per un abbonamento di 20 dollari al mese. Oltre al normale accesso, gli abbonati ottengono tempi di risposta più rapidi, possono utilizzare il servizio anche nelle ore di punta e hanno accesso prioritario alle nuove funzionalità, secondo quanto riportato sul sito web.

Cosa guardare

Microsoft, finanziatore di OpenAi, non è l’unica grande azienda tecnologica a investire nell’intelligenza artificiale. Google ha lanciato il suo chatbot Bard all’inizio di quest’anno, integrandolo in servizi come Gmail e YouTube, mentre Amazon ha annunciato lunedì un investimento di 4 miliardi di dollari nella startup Anthropic.

