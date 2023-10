Da Larry Ellison a Taylor Swift: viaggio a Newport, la città dove investono i miliardari americani

Con un patrimonio di 135 miliardi di dollari Larry Ellison (secondo i recenti calcoli di Forbes la quarta persona più ricca del mondo) potrebbe vivere ovunque nel mondo. Eppure, il patron di Oracle ha acquistato numerose case a Newport, una cittadina portuale del Rhode Island, il più piccolo stato americano. Per una di queste proprietà, Beechwood Mansion, nel 2010 Ellison ha speso 10 milioni più altri 100 per ristrutturarla. Quando sarà terminata, la dimora al 580 di Bellevue Avenue, già appartenuta alla blasonata famiglia Astor, ospiterà un grande museo con le opere d’arte più preziose acquistate dal magnate americano nel corso della sua lunga vita.

Gli altri multimilionari attratti da Newport

Poiché lo spirito di emulazione è forte tra i multimilionari, l’arrivo di Ellison a Newport è coinciso con l’acquisto di immobili da parte di altri vip americani. Nel 2017 il comico Jay Leno ha acquistato per 13,5 milioni Seafair, château a mezzaluna che affaccia su Ocean Drive, la lunghissima strada su cui sorgono le ville più costose di Newport, tra cui la Bird House, meravigliosa tenuta in stile Shingle acquistata nel 2019 da Judy Sheindlin, volto del programma americano Judge Judy.

La lista di celebrities che hanno acquistato di recente dimore di elevatissimo valore in questa zona – Taylor Swift ha sborsato 17 milioni in contanti per una villa vista oceano a Westerly, a pochi chilometri da Newport – potrebbe continuare a lungo.

Viaggio in un borgo di 30mila abitanti a 300 km da New York

Una guida spiega che Newport deve parte del suo fascino esercitato sulle élite a Cornelius Vanderbilt II.

Nato nel 1843, Vanderbilt era il nipote preferito del Commodoro Cornelius Vanderbilt, che nel XIX secolo creò un impero del trasporto su ferrovia e marittimo. Vanderbilt junior adorava i paesaggi del New England: fu per questo che tra il 1893 e il 1895 fece costruire The Breakers, la magione più celebre e sontuosa di Newport, oggi aperta al pubblico.

The Breakers non è la sola magione visitabile di Newport. La National Historic Landmark include nella sua preziosa lista numerose altre dimore come la Marble House, The Elms e Chateau-Sur-Mer, ognuna delle quali fu, a proprio modo, palcoscenico della Gilded Age, l’età dell’oro americana plasticamente rappresentata ne Il Grande Gatsby.

Le location delle grandi feste narrate nel romanzo di Francis Scott Fitzgerald si trovano però a Long Island, a una manciata di chilometri da Manhattan. Questa contrapposizione tra i due luoghi, per molti versi speculari, è viva ancora oggi.

Non a caso, una delle domande più ricorrenti tra i ricchi americani della East Cost è se nei prossimi anni Newport riuscirà a prendere il posto degli Hamptons, la zona più esclusiva di Long Island, dove non esiste quasi più posto per costruire e le compravendite di immobili sono affrontabili solo da chi dispone di un conto in banca con svariati zeri. Il che è emblematico, se si considera che negli ultimi anni a Newport – dove non esistono agenzie immobiliari con prezzi esposti, le trattative sono quasi tutte riservate – il prezzo di listino medio di una casa unifamiliare è passato da 960mila dollari a 1.4 milioni dollari.

Il fascino del New England sul jet set americano

Sarebbe un errore, però, parlare di bolla speculativa. Il fascino esotico del New England ha un ascendente consolidato sul jet set americano che, complice la pandemia, considera questi luoghi con scogliere, fari e grandi spazi aperti alla stregua di un rifugio sicuro.

“Dal Covid”, spiega la guida, “gli americani, inclusi quelli più benestanti, stanno dando molta più importanza alla qualità della loro vita. Stiamo osservando numerosi acquirenti trasferirsi a Newport e dintorni da città metropolitane come New York e Boston o da stati come Connecticut e California. Molte di queste persone intendono vivere qui tutto l’anno”.

Perché Newport è una meta decisamente costosa

Se da una parte cresce il numero di yankee che vogliono trovare casa a queste latitudini, dall’altra le presenze di visitatori italiani nel Rhode Island sono ancora molto contenute. La poco distante New York cannibalizza inevitabilmente il turismo. L’accoglienza a Newport, inoltre, è decisamente costosa.

In città non ci sono grandi catene alberghiere ma boutique hotel di pregio con richieste che, a notte, partono dai 300-400 dollari. Se però si riesce a mettere a punto il proprio budget, questa cittadina e il suo entroterra sono in grado di regalare scorci ed emozioni destinati a restare impressi nella memoria come il panoramico Cliff Walk, il romantico Castel Hill Lighthouse o la rilassante Block Island, eletta dagli abitanti di Newport per le gite fuori porta del fine settimana.

La presenza strategica del porto

Esiste, infine, un’altra ragione che spiega come Newport sia riuscita, nel corso degli ultimi decenni, a crearsi fortissime referenze nei confronti dell’alta società americana: il suo porto dalle acque profonde. Se da una parte esse sono perfette per la coltivazione delle ostriche – che, insieme alle aragoste, rappresentano il cibo preferito in città – dall’altra, la marina locale è in grado di accogliere imbarcazioni diverse tra loro, dagli yatch privati alle barche per le regate.

In questo senso, la data spartiacque – dopo la quale Newport è stata ufficialmente iscritta sulle cartine del jet set internazionale – è il 1977, anno in cui Ted Turner vinse, proprio nelle acque del porto cittadino, l’America’s Cup. Da allora è stato un crescendo di eventi e celebrazioni: lo stesso Salone Nautico Internazionale di Genova ha presentato la sua edizione del 2023 nell’esclusivo Yacht Club di Newport.

