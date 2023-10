Come funziona “Not a Bot”, il piano di X da un dollaro l’anno per twittare e mettere mi piace

sta testando il suo programma “Not a Bot” ine nelle. Il piano farà pagare ai nuovi utenti non verificatiper alcune delle funzionalità base della piattaforma, tra cui scrivere un post, rispondere, ripostare e mettere “mi piace”.

Aspetti principali

I nuovi utenti dovranno creare un account sottoscrivendo il programma da 1 dollaro, X Premium o attraverso il piano di verifica.

I nuovi utenti che sceglieranno di non sottoscrivere il programma potranno solo leggere i post, guardare video e seguire altri account, senza la possibilità di rispondere, retwittare e mettere like ai contenuti.

senza la possibilità di rispondere, retwittare e mettere like ai contenuti. X considera la nuova iniziativa un programma beta che può essere soggetto a modifiche e interruzioni in qualsiasi momento senza rimborso agli utenti partecipanti.

La frase chiave

“Questo nuovo programma mira a difendersi contro i bot e gli spammer che cercano di manipolare la piattaforma e disturbare l’esperienza degli altri utenti di X”, ha dichiarato la piattaforma in un post sul blog. “Non vediamo l’ora di condividere presto ulteriori dettagli sui risultati”.

Sullo sfondo

Il mese scorso Musk ha affermato in un live streaming che la piattaforma sta “andando verso un piccolo pagamento mensile per l’uso del sistema”, sostenendo che un cambiamento del genere era “l’unico modo” per combattere i bot, che continuano a invadere la piattaforma anche sotto la proprietà di Musk. Il miliardario prima di acquistare l’azienda aveva dichiarato che avrebbe dato priorità all’eliminazione dei bot. Musk ha già reso a pagamento alcune funzionalità con l’introduzione di X Premium, un abbonamento premium che parte da 8 dollari al mese o 84 dollari all’anno e offre agli utenti meno pubblicità, la spunta blu e la possibilità di modificare i post. Musk ha attribuito alcuni dei problemi di X alla diffusione dei bot. Questi account, che sono stati oggetto di controversie legali durante il processo di acquisizione di Musk, avrebbero anche gonfiato i prezzi delle criptovalute elencate su FTX.

